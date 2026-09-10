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BASTIDORES

Reforço ignora procura de time do G4 da Série A por projeto do Vitória

Atacante concedeu entrevista e revelou escolha pelo Leão

João Grassi
Por
Escudo do Vitória
Escudo do Vitória - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Apresentado oficialmente como jogador do Esporte Clube Vitória nesta quinta-feira, 10, Alex Bruno revelou que se “identificou” com o projeto apresentado pelo clube baiano.

Em entrevista concedida no Barradão, o atacante revelou que, além da procura do Vitória, também recebeu sondagens de clubes da Série B e do Athletico, equipe que está no G4 do Brasileirão Série A.

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"Eu estava na reta final da Série D, com o ASA, e deixei para o presidente e meu representante que me mandassem a proposta quando conseguíssemos o acesso. Gosto de estar focado”, relembrou

”Depois, apareceu a proposta do Vitória e [Sérgio] Papellin entrou em contato. Apareceu algumas sondagens do Athletico, do Sport, do CRB, e eu escolhi o Vitória porque me identifiquei mais com o projeto", completou Alex Bruno.

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Expectativa para estrear no Barradão

Embora já tenha atuado pelo Leão na derrota por 2 a 1 contra o Atlético-MG, na Arena MRV, Alex Bruno não participou de nenhum jogo no Barradão. Ele vive expectativa de jogar diante da torcida rubro-negra.

"Não é uma mudança normal. Já fiquei no banco e senti o clima da torcida. Nunca vi uma torcida tão extraordinária. Espero poder estrear logo para dar alegria para essa torcida”.

“Agradar” para ser comprado em definitivo

O camisa 9 espera ganhar sequência e sonha com um contrato definitivo. Alex chega inicialmente por empréstimo até o fim do ano, mas o clube baiano possui opção de compra de 60% dos direitos econômicos por R$ 4 milhões.

Alex Bruno e o diretor Sérgio Papellin
Alex Bruno e o diretor Sérgio Papellin - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

“Mesmo sendo um contrato de empréstimo, espero agradar todo mundo aqui e ter uma continuidade", disse o centroavante.

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