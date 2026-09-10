Juba cotado na Seleção provoca deboche na Globo: “Não inventa"

A ausência de Luciano Juba na mais recente convocação da Seleção Brasileira voltou a colocar em debate a possibilidade de o jogador do Esporte Clube Bahia receber uma oportunidade com a camisa verde e amarela. Antes mesmo da divulgação da lista de Carlo Ancelotti, o nome do lateral já havia provocado divergências entre os participantes do programa “Panela”, do SporTV.

Durante a edição exibida na segunda-feira, 7, os comentaristas discutiram possíveis jogadores que poderiam ser testados pelo treinador italiano após a Copa do Mundo. Ao surgir entre as alternativas para a lateral esquerda, o atleta do Esquadrão recebeu avaliações distintas e, para parte da bancada, foi incluído no grupo de nomes classificados como “não inventa”.



Fred Bruno comandou o programa, que tem André “Balada” entre os participantes fixos e contou ainda com Rafael, ex-lateral de Botafogo e Manchester United, e Rodrigo Capita, jogador de futsal.

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André Balada foi um dos que reconheceu o momento já vivido por Juba no Bahia, mas apontou uma característica que, na sua visão, pode dificultar a consolidação do jogador como opção para a Seleção Brasileira. A utilização em diferentes setores do campo foi citada como um possível obstáculo.

Juba já mereceu e teve um bom momento. O que joga contra Juba é que às vezes ele joga de lateral ou de meia André Balada - ex-jogador

A análise encontrou eco em Rodrigo Capita, que questionou a frequência com que o jogador é utilizado em determinadas situações: “Às vezes nem joga”, declarou.



Assista:

Ex-lateral defende oportunidade para Juba

A posição dos dois, entretanto, não foi unânime. Rafael apresentou uma visão diferente e defendeu que o jogador do Bahia poderia ser observado pela comissão técnica da Seleção.



Na avaliação do ex-lateral, Luciano Juba figura entre os nomes que poderiam receber uma chance na posição. Ele também mencionou Kaiki, ex-Cruzeiro e atualmente no Como, da Itália, como outra alternativa para ser testada.



A discussão ganhou um novo capítulo nesta quarta-feira, 9, quando Carlo Ancelotti anunciou os convocados da Seleção Brasileira para os últimos compromissos da equipe em 2026. Para a lateral esquerda, Ancelotti optou por Mauro Júnior, do PSV, e Douglas Santos, do Zenit. O primeiro recebeu a oportunidade de ser convocado pela primeira vez, enquanto o segundo já esteve entre os atletas utilizados pela Seleção na última Copa do Mundo.