Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > esportes > E.C.BAHIA

JUBA NA SELEÇÃO?

Juba cotado na Seleção provoca deboche na Globo: “Não inventa"

Lateral do Bahia foi citado como opção, mas acabou fora da lista de Ancelotti

Redação
Por Redação
Fora da Seleção, Luciano Juba divide opiniões no SporTV
Fora da Seleção, Luciano Juba divide opiniões no SporTV - Foto: Divulgação / CBF

A ausência de Luciano Juba na mais recente convocação da Seleção Brasileira voltou a colocar em debate a possibilidade de o jogador do Esporte Clube Bahia receber uma oportunidade com a camisa verde e amarela. Antes mesmo da divulgação da lista de Carlo Ancelotti, o nome do lateral já havia provocado divergências entre os participantes do programa “Panela”, do SporTV.

Durante a edição exibida na segunda-feira, 7, os comentaristas discutiram possíveis jogadores que poderiam ser testados pelo treinador italiano após a Copa do Mundo. Ao surgir entre as alternativas para a lateral esquerda, o atleta do Esquadrão recebeu avaliações distintas e, para parte da bancada, foi incluído no grupo de nomes classificados como “não inventa”.

Fred Bruno comandou o programa, que tem André “Balada” entre os participantes fixos e contou ainda com Rafael, ex-lateral de Botafogo e Manchester United, e Rodrigo Capita, jogador de futsal.

Tudo sobre E.C.Bahia em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

André Balada foi um dos que reconheceu o momento já vivido por Juba no Bahia, mas apontou uma característica que, na sua visão, pode dificultar a consolidação do jogador como opção para a Seleção Brasileira. A utilização em diferentes setores do campo foi citada como um possível obstáculo.

Juba já mereceu e teve um bom momento. O que joga contra Juba é que às vezes ele joga de lateral ou de meia André Balada - ex-jogador

A análise encontrou eco em Rodrigo Capita, que questionou a frequência com que o jogador é utilizado em determinadas situações: Às vezes nem joga”, declarou.

Assista:

Ver esse post no Instagram

Um post compartilhado por SOU MAIS BAHIA (@eusoumaisbahia)

Leia Também:

BAHIA

Sem Mingo, Bahia tem novidades no treino antes do duelo com o Remo
Sem Mingo, Bahia tem novidades no treino antes do duelo com o Remo imagem

BRIGA PELA TITULARIDADE

Bahia tem disputa por titularidade após saída de Mingo; saiba o favorito
Bahia tem disputa por titularidade após saída de Mingo; saiba o favorito imagem

RELATO

Ramos Mingo é acusado de não cumprir acordo após acidente em Salvador
Ramos Mingo é acusado de não cumprir acordo após acidente em Salvador imagem

Ex-lateral defende oportunidade para Juba

A posição dos dois, entretanto, não foi unânime. Rafael apresentou uma visão diferente e defendeu que o jogador do Bahia poderia ser observado pela comissão técnica da Seleção.

Na avaliação do ex-lateral, Luciano Juba figura entre os nomes que poderiam receber uma chance na posição. Ele também mencionou Kaiki, ex-Cruzeiro e atualmente no Como, da Itália, como outra alternativa para ser testada.

A discussão ganhou um novo capítulo nesta quarta-feira, 9, quando Carlo Ancelotti anunciou os convocados da Seleção Brasileira para os últimos compromissos da equipe em 2026. Para a lateral esquerda, Ancelotti optou por Mauro Júnior, do PSV, e Douglas Santos, do Zenit. O primeiro recebeu a oportunidade de ser convocado pela primeira vez, enquanto o segundo já esteve entre os atletas utilizados pela Seleção na última Copa do Mundo.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Globo Luciano Juba seleção brasileira

Relacionadas

Mais lidas