Bahia tem disputa por titularidade após saída de Mingo; saiba o favorito

A saída do zagueiro Ramos Mingo expõe um dilema acerca da estrutura do Esporte Clube Bahia no restante da temporada: quem vai assumir o lado esquerdo da defesa, fazendo dupla de zaga com David Duarte? Para a vaga, o técnico Rogério Ceni conta com opções na briga: Marco Moreno, Kanu, Marcos Victor e Luiz Gustavo.

A dúvida sobre quem assumirá o posto deixado por Mingo surge porque o Bahia não buscará uma reposição no mercado de transferências para suprir a saída do argentino, conforme soube o portal A TARDE. Diante desse cenário, Ceni vai precisar buscar uma solução interna para o problema e conta com uma série de opções, ainda que cada uma delas tenha suas ressalvas.

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Marco Moreno é o favorito

O principal nome para assumir a vaga é o de Marco Moreno, zagueiro que foi contratado pelo Bahia nesta janela de transferências, mas que ainda não fez sua estreia pelo Esquadrão, mesmo 2 meses após sua contratação.





Marco Moreno - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Apesar de surgir como principal candidato, o espanhol é destro e tem preferência por atuar pelo lado direito, mas, durante sua coletiva de apresentação, garantiu que se sente seguro atuando em todas as posições da zaga.

Sou jogador com qualidade para jogar na direita ou esquerda. Não é meu problema Marco Moreno - durante coletiva de apresentação no Bahia

A prova disso está na temporada passada, quando Marco Moreno, em 31 jogos pelo Eibar, da Espanha, na La Liga 2, atuou pelo lado esquerdo da defesa em nove oportunidades, contra Real Zaragoza (2x), Sporting, Almería, Granada, Mirandés, Real Valladolid, Elche e Cultural Leonesa.





Kanu tem experiência, mas falta ritmo

Quem também surge como uma boa opção para assumir o posto de Mingo é o zagueiro Kanu, que atuava na posição antes da chegada do argentino. Por outro lado, apesar da “facilidade” em jogar pelo lado esquerdo da defesa, o jogador pode sofrer com a falta de ritmo, uma vez que não entra em campo há quase quatro meses e atuou apenas sete vezes nesta temporada.

Kanu - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

A última vez que Kanu esteve em campo pelo Bahia foi no dia 25 de maio, antes da Copa do Mundo, quando foi titular na derrota do Bahia para o Coritiba, substituindo justamente Ramos Mingo na ocasião.

A titularidade do zagueiro nesta partida e no jogo anterior, contra o Grêmio, a propósito, expõe o motivo pelo qual Marcos Victor, que também surge como opção para suprir a vaga do argentino, corre por fora na disputa.

Marcos Victor corre por fora na disputa

Isso porque, na teoria, Marcos Victor poderia ter sido o titular do técnico Rogério Ceni nas partidas contra Grêmio e Coritiba, uma vez que foi um dos poucos destaques positivos do Bahia na eliminação para o Remo, quando foi escolhido no onze inicial em uma linha de três composta por ele, David Duarte e Luciano Juba.



No entanto, nos jogos subsequentes aos do Remo, Marcos Victor voltou ao banco de reservas, mesmo tendo se destacado e sido elogiado pelo técnico Rogério Ceni. O motivo, porém, foi explicado pelo treinador e ajuda a entender por que o atleta não deve assumir a vaga deixada por Mingo.



Marcos Victor - Foto: Catarina Brandão/EC Bahia



Segundo Ceni, o próprio jogador afirmou que não se sentia confortável atuando pelo lado esquerdo do campo.

Ele (Marcos Victor) me disse que não se sentia bem no lado esquerdo do campo, afirmando que seria melhor colocar outro jogador para atuar ali Rogério Ceni - em coletiva após empate com o Grêmio



Luiz Gustavo é a opção canhota

Por fim, outro nome que surge como opção para o técnico Rogério Ceni é o de Luiz Gustavo, único zagueiro canhoto no elenco tricolor. No entanto, o defensor de 20 anos aparece por último na lista, uma vez que soma poucas oportunidades no time profissional, apesar de ser a reposição “ideal” para Mingo, visto que possui o mesmo pé dominante do argentino.



Luiz Gustavo, contratado pelo Bahia em 2025 por 5 milhões de euros, o equivalente a R$ 32 milhões na cotação da época, entrou em campo pelo time profissional do Esquadrão apenas cinco vezes — todas no Campeonato Baiano de 2026. O jogador tem sido frequentemente realocado ao time Sub-20, inclusive tendo sido titular na goleada histórica por 16 a 0 sobre o Atlético de Alagoinhas, na última terça-feira, 8.





Luiz Gustavo - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Dessa forma, com algumas opções no elenco, quem surge como principal candidato a assumir a posição de Ramos Mingo é o zagueiro Marco Moreno, mesmo sem ainda ter feito sua estreia pelo Bahia.