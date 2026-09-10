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NOVO CONTRATATO

Bahia oficializa contratação de meia argentino de 21 anos

Lautaro López chega por empréstimo do Montevideo City Torque

Téo Mazzoni
Por
Bahia anuncia novo argentino em movimentação do Grupo City
Bahia anuncia novo argentino em movimentação do Grupo City - Foto: Divulgaçaõ / EC Bahia

O Esporte Clube Bahia oficializou, nesta quinta-feira, 10, a chegada do meio-campista argentino Lautaro López, de 21 anos. O jogador desembarca no Esquadrão por empréstimo junto ao Montevideo City Torque, do Uruguai, com vínculo válido até o fim da atual temporada.

Natural de Buenos Aires, Lautaro chega ao Tricolor após integrar outros clubes da rede do Grupo City, conglomerado detentor de 90% da SAF do Bahia. A contratação faz parte de uma movimentação interna do conglomerado e tem como principal objetivo o desenvolvimento e a avaliação do atleta no futebol brasileiro.

Revelado pelo Vélez Sarsfield, da Argentina, o meio-campista também acumulou uma passagem pelo Defensa y Justicia antes de seguir para o futebol uruguaio. Nas últimas temporadas, defendeu o Montevideo City Torque e, em 2026, foi emprestado ao Lommel SK, da Bélgica.

Pelo clube belga, Lautaro López entrou em campo em 33 oportunidades e contribuiu com duas assistências.

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Chegada não partiu de indicação de Ceni

Diferentemente de uma contratação realizada para suprir uma necessidade imediata do elenco, a chegada de Lautaro López ao Bahia não estava nos planos da comissão técnica. O negócio também não partiu de uma indicação do técnico Rogério Ceni, que não teve participação na decisão pela contratação do argentino.

A operação segue um modelo de empréstimo voltado ao desenvolvimento de jogadores, já utilizado pelo Grupo City em outras oportunidades. A expectativa é que o jovem meio-campista passe por um período de integração ao elenco profissional e seja avaliado pela comissão técnica tricolor durante os próximos meses.

Lautaro será acompanhado diariamente no ambiente profissional e poderá conquistar espaço no grupo de Rogério Ceni de acordo com o desempenho apresentado nos treinamentos.

O empréstimo inicial é válido até o encerramento da temporada. Ao fim do vínculo, Bahia e Grupo City deverão avaliar os próximos passos da carreira do argentino, podendo optar pela permanência do atleta por um novo período ou pela sua liberação.

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