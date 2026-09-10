NOVO CONTRATATO
Bahia oficializa contratação de meia argentino de 21 anos
Lautaro López chega por empréstimo do Montevideo City Torque
O Esporte Clube Bahia oficializou, nesta quinta-feira, 10, a chegada do meio-campista argentino Lautaro López, de 21 anos. O jogador desembarca no Esquadrão por empréstimo junto ao Montevideo City Torque, do Uruguai, com vínculo válido até o fim da atual temporada.
Natural de Buenos Aires, Lautaro chega ao Tricolor após integrar outros clubes da rede do Grupo City, conglomerado detentor de 90% da SAF do Bahia. A contratação faz parte de uma movimentação interna do conglomerado e tem como principal objetivo o desenvolvimento e a avaliação do atleta no futebol brasileiro.
Revelado pelo Vélez Sarsfield, da Argentina, o meio-campista também acumulou uma passagem pelo Defensa y Justicia antes de seguir para o futebol uruguaio. Nas últimas temporadas, defendeu o Montevideo City Torque e, em 2026, foi emprestado ao Lommel SK, da Bélgica.
Pelo clube belga, Lautaro López entrou em campo em 33 oportunidades e contribuiu com duas assistências.
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Chegada não partiu de indicação de Ceni
Diferentemente de uma contratação realizada para suprir uma necessidade imediata do elenco, a chegada de Lautaro López ao Bahia não estava nos planos da comissão técnica. O negócio também não partiu de uma indicação do técnico Rogério Ceni, que não teve participação na decisão pela contratação do argentino.
A operação segue um modelo de empréstimo voltado ao desenvolvimento de jogadores, já utilizado pelo Grupo City em outras oportunidades. A expectativa é que o jovem meio-campista passe por um período de integração ao elenco profissional e seja avaliado pela comissão técnica tricolor durante os próximos meses.
Lautaro será acompanhado diariamente no ambiente profissional e poderá conquistar espaço no grupo de Rogério Ceni de acordo com o desempenho apresentado nos treinamentos.
O empréstimo inicial é válido até o encerramento da temporada. Ao fim do vínculo, Bahia e Grupo City deverão avaliar os próximos passos da carreira do argentino, podendo optar pela permanência do atleta por um novo período ou pela sua liberação.