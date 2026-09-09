Foto de joia do Bahia com cigarro eletrônico viraliza nas redes sociais

O atacante Kauê Furquim, de 17 anos, do Bahia, passou a chamar atenção nas redes sociais nesta quarta-feira, 9, após uma foto em que ele aparece com um cigarro eletrônico começar a circular entre usuários. Na imagem, o jogador aparece diante de um espelho segurando o dispositivo. Segundo as informações que acompanham a publicação, o registro teria sido feito pelo próprio atleta e compartilhado em seu perfil oficial no Instagram durante a madrugada, por volta das 4h.

A publicação repercutiu justamente em um momento de destaque na carreira do jovem atleta. No último dia 4, Kauê foi convocado para defender a Seleção Brasileira Sub-17 no Torneio UEFA Friendship Cup 2026, competição que será disputada na Suíça ainda neste mês.

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Foto teria sido publicada no perfil oficial do jogador e mostra o atleta com um cigarro eletrônico durante a madrugada - Foto: Reprodução / Redes Sociais

Convocado para a Seleção

Kauê está entre os 22 jogadores chamados pelo técnico Dudu Patetuci para a competição internacional. A estreia do Brasil está marcada para 24 de setembro, diante do Canadá.

A convocação acontece enquanto o atacante é considerado uma das principais promessas do Bahia. Canhoto, o jogador atua preferencialmente pelo lado direito do ataque.

Do Corinthians ao Bahia

Antes de chegar ao Tricolor, Kauê iniciou sua trajetória no Corinthians. Ele entrou no clube paulista aos oito anos para atuar no futsal e, aos 14, fez a transição definitiva para o futebol de campo.

A transferência para o Bahia aconteceu em meados de 2025 e envolveu o pagamento da multa rescisória do atleta, no valor de R$ 14 milhões.

O negócio provocou uma reação do Corinthians. Na época, o clube paulista classificou a atitude do Bahia como "ilícita e imoral" e anunciou o rompimento das relações institucionais com o Tricolor e com o Grupo City, responsável pelo controle de 90% da SAF do clube baiano desde 2023.

Uso de vape pode afetar desempenho físico

Embora a imagem não permita avaliar a frequência ou o histórico de consumo do jogador, o uso de cigarros eletrônicos é alvo de alertas na área da saúde, inclusive em relação ao desempenho físico.

Uma pesquisa publicada na revista científica European Respiratory Society avaliou adultos jovens e identificou redução da capacidade de exercício e do consumo de oxigênio entre usuários de cigarros eletrônicos e fumantes convencionais.

O estudo analisou 75 pessoas entre 18 e 30 anos, divididas entre indivíduos que nunca haviam fumado, fumantes tradicionais e usuários de cigarros eletrônicos. Todos apresentavam função pulmonar normal em repouso.

Durante testes realizados em bicicleta ergométrica, os pesquisadores acompanharam parâmetros como frequência cardíaca, respiração e concentração de ácido lático no sangue.

Os resultados apontaram redução da capacidade física, além de maior ocorrência de falta de ar e fadiga durante o esforço entre os grupos que faziam uso de cigarros convencionais ou eletrônicos.

Também foram identificados prejuízos na eficiência ventilatória e na função vascular, além de sinais de inflamação dos vasos sanguíneos.

Para atletas, os efeitos relacionados à respiração, oxigenação e resistência física são especialmente relevantes, já que o desempenho esportivo depende diretamente da capacidade do organismo de transportar e utilizar oxigênio durante o exercício.

Riscos à saúde

Os cigarros eletrônicos normalmente contêm nicotina, substância altamente viciante. O consumo está associado a diferentes problemas de saúde e pode provocar dependência.

Entre os riscos relacionados ao tabagismo estão doenças cardiovasculares e respiratórias, além de diferentes tipos de câncer. Já o uso de cigarros eletrônicos também foi associado à EVALI, uma lesão pulmonar relacionada ao uso desses dispositivos, que pode provocar sintomas como falta de ar, fadiga, febre e náuseas.

A presença do vape na foto, no entanto, não permite concluir sobre a frequência com que Kauê utiliza o dispositivo ou estabelecer qualquer relação entre o uso mostrado na imagem e seu desempenho esportivo.