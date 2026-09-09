Com novidades, Seleção é convocada pela primeira vez após a Copa

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A Seleção Brasileira teve sua primeira convocação divulgada após o fim da Copa do Mundo 2026, nesta quarta-feira, 9. Com planejamento de realizar um ciclo de renovação, o técnico Carlo Ancelotti chamou diversas caras novas.

Esta convocação, a sétima do treinador no comando do Brasil, foi realizada de olho na Data Fifa que será iniciada neste mês de setembro e se encerra em outubro. 10 atletas que atuam no futebol nacional foram chamados, enquanto os 16 demais atuam na Europa.

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Entre os jogadores convocados, oito são estreantes: Pedro Morisco, Otávio, Arthur Dias, Jair, Matheuzinho, Mauro Júnior, Breno Bidon e Gabriel Bontempo.

Amistosos da Data Fifa

A Seleção encara a Austrália em dois amistosos: no dia 25 de setembro, no Queensland Country Bank Stadium, em Townsville, e no dia 29, no Suncorp Stadium, em Brisbane.

Na sequência, a Amarelinha enfrentará a seleção indiana no Salt Lake Stadium, em Calcutá, em 3 de outubro. Será o primeiro duelo da história entre as equipes principais dos dois países.

Convocação da Seleção Brasileira