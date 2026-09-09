ESPORTES
Com novidades, Seleção é convocada pela primeira vez após a Copa
Lista de atletas foi divulgada nesta quarta-feira, 9, visando a próxima Data Fifa
A Seleção Brasileira teve sua primeira convocação divulgada após o fim da Copa do Mundo 2026, nesta quarta-feira, 9. Com planejamento de realizar um ciclo de renovação, o técnico Carlo Ancelotti chamou diversas caras novas.
Esta convocação, a sétima do treinador no comando do Brasil, foi realizada de olho na Data Fifa que será iniciada neste mês de setembro e se encerra em outubro. 10 atletas que atuam no futebol nacional foram chamados, enquanto os 16 demais atuam na Europa.
Entre os jogadores convocados, oito são estreantes: Pedro Morisco, Otávio, Arthur Dias, Jair, Matheuzinho, Mauro Júnior, Breno Bidon e Gabriel Bontempo.
Amistosos da Data Fifa
A Seleção encara a Austrália em dois amistosos: no dia 25 de setembro, no Queensland Country Bank Stadium, em Townsville, e no dia 29, no Suncorp Stadium, em Brisbane.
Na sequência, a Amarelinha enfrentará a seleção indiana no Salt Lake Stadium, em Calcutá, em 3 de outubro. Será o primeiro duelo da história entre as equipes principais dos dois países.
Leia Também:
Convocação da Seleção Brasileira
- Goleiros: Hugo Souza (Corinthians), Otávio (Cruzeiro) e Pedro Morisco (Coritiba);
- Laterais: Douglas Santos (Zenit), Matheuzinho (Corinthians), Mauro Júnior (PSV) e Wesley (Roma);
- Zagueiros: Arthur Dias (Athletico), Gabriel Magalhães (Arsenal), Jair (Nottingham Forest), Marquinhos (PSG) e Vitor Reis (Manchester City);
- Meio-campistas: Andrey Santos (Manchester United), Breno Bidon (Corinthians), Bruno Guimarães (Arsenal), Danilo (Botafogo), Douglas Luiz (Juventus) e Gabriel Bontempo (Santos);
- Atacantes: Endrick (Real Madrid), Estêvão (Chelsea), João Pedro (Chelsea), Pedro (Flamengo), Raphinha (Barcelona), Rayan (Bournemouth), Samuel Lino (Flamengo) e Vinícius Júnior (Real Madrid).