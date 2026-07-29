É JUSTO?
Ancelotti ganha na Seleção mais que Zidane e Klopp juntos na Europa
Técnico do Brasil é o treinador de seleções mais bem pago do mundo
Novo técnico da seleção francesa depois da saída de Didier Deschamps, Zinédine Zidane vai receber um salário significativamente inferior ao que Carlo Ancelotti recebe por comandar o Brasil.
O ex-jogador francês vai ganhar cerca de 300 mil euros por mês (cerca de R$ 1,75 milhão), enquanto a remuneração que a CBF paga ao italiano é de R$ 6 milhões por mês, equivalente a 10 milhões de euros por ano. Ancelotti, portanto, ganha aproximadamente 3,43 vezes mais que o francês.
De acordo com informações da rádio RMC, de Mônaco, o salário de Zidane poderá chegar a 440 mil euros mensais (cerca de R$ 2,63 milhões) com o pagamento de bonificações previstas no contrato. Caso alcance todas as metas, a quantia anual poderá subir para 5,4 milhões de euros (cerca de R$ 31,5 milhões).
Questionado sobre os valores, o presidente da Federação Francesa de Futebol, Philippe Diallo, afirmou que a questão financeira não teve peso nas negociações. O principal ponto, de acordo com o dirigente, foi vontade.
"Sinceramente, não é uma questão de dinheiro. Encontrei Zidane em fevereiro de 2025. Não falamos de dinheiro. Falamos de vontade, de uma federação que quer que a seleção francesa vença e de um jogador que sonha em azul", disse Diallo à France Inter.
Ancelotti recebe mais que Klopp, Luis de la Fuente e Lionel Scaloni
Novo técnico da Alemanha e ídolo histórico do Liverpool, da Inglaterra, Jürgen Klopp também vai receber um salário abaixo em relação à Ancelotti, que é o treinador de seleções mais bem pago do mundo.
O comandante alemão vai ganhar cerca de 7 milhões de euros (cerca de R$ 41 milhões), equivalente a R$ 3,4 milhões por mês, um pouco mais da metade dos vencimentos do técnico do Brasil.
Campeão da Copa do Mundo com a Espanha, Luis de la Fuente foi apenas o 15º comandante mais bem pago do Mundial, com 2 milhões de euros por ano (aproximadamente R$ 11,7 milhões).
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A quantia não ficou abaixo somente na comparação com Carlo Ancelotti, Zidane e Klopp, como também a Mauricio Pochettino, nos Estados Unidos, Roberto Martínez, em Portugal, Ronald Koeman, na Holanda, e entre outros.
Veja o top 20 da Copa do Mundo abaixo:
- Carlo Ancelotti (Brasil): 10 milhões de euros/ano;
- Julian Nagelsmann (Alemanha): 7 milhões de euros/ano;
- Mauricio Pochettino (Estados Unidos): 6 milhões de euros/ano;
- Thomas Tuchel (Inglaterra): 5,8 milhões de euros/ano;
- Roberto Martínez (Portugal): 4 milhões de euros/ano;
- Fabio Cannavaro (Uzbequistão): 4 milhões de euros/ano;
- Didier Deschamps (França): 3,8 milhões de euros/ano;
- Ronald Koeman (Holanda): 3 milhões de euros/ano;
- Marcelo Bielsa (Uruguai): 3 milhões de euros/ano;
- Javier Aguirre (México): 2,5 milhões de euros/ano;
- Jesse Marsch (Canadá): 2,5 milhões de euros/ano;
- Gustavo Alfaro (Paraguai): 2,5 milhões de euros/ano;
- Julen Lopetegui (Qatar): 2,4 milhões de euros/ano;
- Lionel Scaloni (Argentina): 2,3 milhões de euros/ano;
- Luis de la Fuente (Espanha): 2 milhões de euros/ano;
- Néstor Lorenzo (Colômbia): 2 milhões de euros/ano;
- Sebastián Beccacece (Equador): 2 milhões de euros/ano;
- Murat Yakin (Suíça): 1,6 milhão de euros/ano;
- Ralf Rangnick (Áustria): 1,5 milhão de euros/ano;
- Zlatko Dalic (Croácia): 1,5 milhão de euros/ano.
Klopp vai estrear pela seleção alemã no dia 24 de setembro, na Liga das Nações, em duelo contra a Holanda, em Amsterdã. Já Zidane vai comandar a França pela primeira vez contra a Turquia, no dia 25 de setembro, em território turco.