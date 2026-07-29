Ancelotti ganha na Seleção mais que Zidane e Klopp juntos na Europa

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Novo técnico da seleção francesa depois da saída de Didier Deschamps, Zinédine Zidane vai receber um salário significativamente inferior ao que Carlo Ancelotti recebe por comandar o Brasil.

O ex-jogador francês vai ganhar cerca de 300 mil euros por mês (cerca de R$ 1,75 milhão), enquanto a remuneração que a CBF paga ao italiano é de R$ 6 milhões por mês, equivalente a 10 milhões de euros por ano. Ancelotti, portanto, ganha aproximadamente 3,43 vezes mais que o francês.

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De acordo com informações da rádio RMC, de Mônaco, o salário de Zidane poderá chegar a 440 mil euros mensais (cerca de R$ 2,63 milhões) com o pagamento de bonificações previstas no contrato. Caso alcance todas as metas, a quantia anual poderá subir para 5,4 milhões de euros (cerca de R$ 31,5 milhões).

Questionado sobre os valores, o presidente da Federação Francesa de Futebol, Philippe Diallo, afirmou que a questão financeira não teve peso nas negociações. O principal ponto, de acordo com o dirigente, foi vontade.

"Sinceramente, não é uma questão de dinheiro. Encontrei Zidane em fevereiro de 2025. Não falamos de dinheiro. Falamos de vontade, de uma federação que quer que a seleção francesa vença e de um jogador que sonha em azul", disse Diallo à France Inter.

Anúncio de Zinédine Zidane na Seleção Francesa - Foto: Divulgação

Ancelotti recebe mais que Klopp, Luis de la Fuente e Lionel Scaloni

Novo técnico da Alemanha e ídolo histórico do Liverpool, da Inglaterra, Jürgen Klopp também vai receber um salário abaixo em relação à Ancelotti, que é o treinador de seleções mais bem pago do mundo.

O comandante alemão vai ganhar cerca de 7 milhões de euros (cerca de R$ 41 milhões), equivalente a R$ 3,4 milhões por mês, um pouco mais da metade dos vencimentos do técnico do Brasil.

Campeão da Copa do Mundo com a Espanha, Luis de la Fuente foi apenas o 15º comandante mais bem pago do Mundial, com 2 milhões de euros por ano (aproximadamente R$ 11,7 milhões).

A quantia não ficou abaixo somente na comparação com Carlo Ancelotti, Zidane e Klopp, como também a Mauricio Pochettino, nos Estados Unidos, Roberto Martínez, em Portugal, Ronald Koeman, na Holanda, e entre outros.

Veja o top 20 da Copa do Mundo abaixo:

Carlo Ancelotti (Brasil): 10 milhões de euros/ano;

Julian Nagelsmann (Alemanha): 7 milhões de euros/ano;

Mauricio Pochettino (Estados Unidos): 6 milhões de euros/ano;

Thomas Tuchel (Inglaterra): 5,8 milhões de euros/ano;

Roberto Martínez (Portugal): 4 milhões de euros/ano;

Fabio Cannavaro (Uzbequistão): 4 milhões de euros/ano;

Didier Deschamps (França): 3,8 milhões de euros/ano;

Ronald Koeman (Holanda): 3 milhões de euros/ano;

Marcelo Bielsa (Uruguai): 3 milhões de euros/ano;

Javier Aguirre (México): 2,5 milhões de euros/ano;

Jesse Marsch (Canadá): 2,5 milhões de euros/ano;

Gustavo Alfaro (Paraguai): 2,5 milhões de euros/ano;

Julen Lopetegui (Qatar): 2,4 milhões de euros/ano;

Lionel Scaloni (Argentina): 2,3 milhões de euros/ano;

Luis de la Fuente (Espanha): 2 milhões de euros/ano;

Néstor Lorenzo (Colômbia): 2 milhões de euros/ano;

Sebastián Beccacece (Equador): 2 milhões de euros/ano;

Murat Yakin (Suíça): 1,6 milhão de euros/ano;

Ralf Rangnick (Áustria): 1,5 milhão de euros/ano;

Zlatko Dalic (Croácia): 1,5 milhão de euros/ano.

Klopp vai estrear pela seleção alemã no dia 24 de setembro, na Liga das Nações, em duelo contra a Holanda, em Amsterdã. Já Zidane vai comandar a França pela primeira vez contra a Turquia, no dia 25 de setembro, em território turco.