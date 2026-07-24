Itália define novo técnico após procurar Carlo Ancelotti e Guardiola

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Após consultar a situação dos técnicos Carlo Ancelotti, que reafirmou seu compromisso com a Seleção Brasileira, e Pep Guardiola, a Federação Italiana de Futebol (FIGC) definiu o novo comandante da Itália: Andrea Pirlo.

De acordo com informações do jornalista especializado no mercado de transferências Fabrizio Romano, Pirlo aceitou a proposta verbal feita por Paolo Maldini, diretor de seleções da FIGC, e assinará contrato para comandar a seleção de seu país.

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Ex-volante campeão mundial com a Azzurra, Pirlo, de 47 anos, já comandou Juventus, Fatih Karagümrük, Sampdoria e Dubai United.





O grande sonho de Paolo Maldini e do brasileiro Leonardo, consultor da FIGC, era contar com Pep Guardiola no comando da seleção italiana. A entidade tentou até o fim e chegou a oferecer um salário anual de 20 milhões de euros (cerca de R$ 115 milhões), mas uma decisão de caráter pessoal, e não financeiro, levou o treinador catalão a recusar o convite.





A procura por Ancelotti



Paolo Maldini também revelou que entrou em contato com Carlo Ancelotti, explicando que a intenção inicial da federação era consultar alguns dos treinadores mais renomados do futebol mundial.





Não podemos esconder que falamos com Ancelotti Paolo Maldini - diretor de seleções da FIGC



Apesar da investida, o treinador italiano, que tem contrato com a Seleção Brasileira até a Copa do Mundo de 2030, deve permanecer no cargo. Ancelotti recebe cerca de R$ 6 milhões por mês, o equivalente a R$ 72 milhões por temporada, e reafirmou seu compromisso com o Brasil.