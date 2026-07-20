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SONHO ITALIANO

Itália mira Guardiola após três ausências na Copa do Mundo

Federação Italiana abriu conversas com o treinador espanhol e conta com apoio de Maldini e Leonardo

Redação
Por Redação
Itália inicia conversas com Pep Guardiola para comandar a seleção após crise e três ausências na Copa do Mundo
Itália inicia conversas com Pep Guardiola para comandar a seleção após crise e três ausências na Copa do Mundo - Foto: Oli Sacarff / AFP

A Federação Italiana de Futebol (FIGC) já trabalha na busca por um novo comandante para a seleção nacional e tem Pep Guardiola como principal alvo. De acordo com a Sky Sports, a entidade abriu conversas com o treinador espanhol para apresentar o projeto de reconstrução da Azzurra para o próximo ciclo.

Representantes da federação viajaram até Barcelona para um encontro com Guardiola, onde discutiram a possibilidade de uma parceria. A tentativa de convencer o técnico conta com o apoio de dois nomes de peso do futebol mundial: Paolo Maldini e Leonardo, que participaram da reunião e integram o movimento para aproximar o treinador da seleção italiana.

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Itália busca reconstrução após nova ausência na Copa


Maldini e Leonardo chegaram à direção da seleção italiana em julho e passaram a fazer parte do processo de reformulação da equipe nacional. O ex-zagueiro do Milan e da Azzurra, além do tetracampeão mundial com o Brasil em 1994, foram incorporados ao projeto após a Itália completar três ciclos consecutivos sem disputar a Copa do Mundo.


A ausência no Mundial de 2026 se somou às eliminações nas classificatórias para as edições de 2018 e 2022. Na última tentativa, a Itália acabou eliminada pela Bósnia após empate no tempo regulamentar e derrota por 4 a 1 na disputa de pênaltis, aumentando a pressão por mudanças na estrutura do futebol italiano.

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Guardiola é o sonho da Federação Italiana


O treinador espanhol é visto como o grande nome desejado pela FIGC para liderar a nova fase da seleção. Guardiola encerrou recentemente seu ciclo de dez temporadas à frente do Manchester City e iniciou um período de possível descanso antes de definir os próximos passos da carreira.


Além do currículo vitorioso como técnico, o espanhol possui uma relação próxima com o futebol italiano. Durante a carreira como jogador, Guardiola defendeu Roma e Brescia, experiências que fortaleceram sua ligação com o país.

Pirlo aparece como alternativa para o cargo


Apesar da preferência por Guardiola, a Federação Italiana também avalia outros nomes. Segundo informações publicadas inicialmente pela Gazzetta dello Sport e repercutidas pelo As, Andrea Pirlo é uma das alternativas consideradas pela nova direção.

O ex-meio-campista italiano, campeão mundial em 2006, também é visto como um perfil capaz de participar do processo de renovação da Azzurra.

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