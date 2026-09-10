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Sem Mingo, Bahia tem novidades no treino antes do duelo com o Remo

Atacante treina parcialmente e novo reforço participa de atividade especial

Téo Mazzoni
Por
Zagueiro viajou para assinar com o América, enquanto Sanabria e Lautaro López foram destaques na atividade desta quinta-feira
Zagueiro viajou para assinar com o América, enquanto Sanabria e Lautaro López foram destaques na atividade desta quinta-feira - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

O Esporte Clube Bahia voltou aos trabalhos nesta quinta-feira, 10, no CT Evaristo de Macedo, dando sequência à preparação para o confronto com o Remo, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. A atividade contou com a presença de duas novidades.

Recuperando-se de uma lesão no tendão patelar do joelho esquerdo, Mateo Sanabria participou parcialmente do treinamento com o restante do elenco. Apesar do avanço na recuperação, o atacante ainda é dúvida para a partida contra o Remo, marcada para a próxima segunda-feira, 14, às 20h, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).

Outra novidade no CT foi Lautaro López. Recém-contratado pelo Bahia, o volante argentino de 21 anos realizou um trabalho físico e técnico especial durante a sessão desta quinta-feira.

A sessão aconteceu sem a presença de Ramos Mingo. O zagueiro argentino viajou para realizar exames médicos e assinar contrato com o América, do México.

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O treino

A atividade também marcou o segundo treinamento do Esquadrão na semana. O trabalho começou na academia, com exercícios físicos sob o comando do preparador José Mário Campeiz.

Depois, os jogadores foram ao campo 2 para uma atividade com bola. O elenco participou de um trabalho de posse em espaço reduzido, com foco na construção das jogadas.

O Bahia terá mais um treinamento nesta sexta-feira, 11, antes de seguir com a preparação para o compromisso da próxima segunda.

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Esporte Clube Bahia Lautaro Lopez Mateo Sanabria

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