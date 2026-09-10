Ramos Mingo é acusado de não cumprir acordo após acidente em Salvador

A filha da proprietária de um Chevrolet Tracker RS atingido em um acidente de trânsito envolvendo o zagueiro argentino Ramos Mingo, que está de saída do Esporte Clube Bahia, acusa o jogador de não cumprir um acordo firmado após a colisão. Segundo a denunciante, o atleta teria se comprometido a ressarcir integralmente o valor investido no veículo, mas não teria mantido o combinado.

O acidente aconteceu na noite da última terça-feira, 8, por volta das 23h, na Ladeira do Baluarte, no bairro de Santo Antônio Além do Carmo, em Salvador. Ramos Mingo estava no banco do passageiro de uma Mercedes-Benz preta conduzida por um amigo, que perdeu o controle do veículo, atingiu o Tracker e, na sequência, colidiu contra uma parede.

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Veja o momento exato do acidente:

Em relato enviado à reportagem, Olívia Neta, filha da proprietária do carro atingido, afirmou que o veículo havia sido adquirido há apenas um mês e é financiado. Segundo ela, o automóvel também é utilizado para o trabalho do namorado como motorista de aplicativo.



"Esse veículo foi comprado há exatos um mês, financiado e está sendo custeado através de trabalho com aplicativo de corridas pelo meu namorado. Financiamos com muito esforço um veículo de R$ 200 mil e ele é sinistrado. Sabemos que seu valor de mercado reduz, bem como o reparo não garante a qualidade de fábrica e tudo isso foi levantado no dia em questão", relatou Olívia.



De acordo com a denunciante, a possibilidade de desvalorização do veículo e os impactos de um eventual reparo foram discutidos entre os envolvidos logo após o acidente. Ainda segundo Olívia, Ramos Mingo teria concordado, inicialmente, em assumir integralmente os prejuízos causados ao automóvel.



A filha da proprietária também afirmou que o jogador teria destacado sua condição financeira durante as conversas e garantido que teria condições de arcar com o ressarcimento. Ela acusa ainda outras pessoas presentes no local de terem feito pressão sobre a família e afirma que um representante do Esporte Clube Bahia também esteve no local.



"Ele, seus amigos presentes e duas mulheres que se apresentaram como amigas começaram a nos coagir, além do representante do Esporte Clube Bahia que foi até o local, garantindo que não seria um problema a restituição integral diante do capital financeiro do proprietário e causador do acidente, Ramos Mingo", afirmou.

Agora, ele não manteve sua palavra Olivia Neta - denunciante

Bahia contesta acusações contra Ramos Mingo

Em nome do zagueiro Ramos Mingo, o departamento jurídico do Esporte Clube Bahia, por meio do advogado Milton Jordão, contestou as acusações apresentadas pela filha da proprietária do Tracker, em nota enviada à imprensa.



De acordo com a defesa, Ramos Mingo tomou providências logo após o acidente para reparar os prejuízos provocados pela colisão. O jogador teria acionado o seguro imediatamente, disponibilizado um carro reserva e demonstrado disposição para discutir eventuais lucros cessantes, desde que devidamente comprovados.



Ainda segundo o advogado, os representantes legais do zagueiro também buscaram um acordo consensual com a outra parte. As tratativas, porém, não teriam avançado devido ao que a defesa considera uma "desproporcionalidade das pretensões apresentadas".

Veja a nota na íntegra:

"O atleta Santiago Ramos Mingo repudia qualquer tentativa de macular sua honra, imagem ou reputação profissional e pessoal por meio de informações que não correspondem à realidade dos fatos.

Desde o primeiro momento, houve sinalização de que os danos ao veículo da pessoa que se identificou como proprietário seriam reparados. O atleta acionou o seguro de forma imediata, disponibilizou carro reserva e se dispôs a discutir eventuais lucros cessantes comprovados. Buscou, ainda, por meio de seus advogados, uma solução consensual com o representante legal da outra parte, o que não foi possível diante da desproporcionalidade das pretensões apresentadas.

Santiago Ramos Mingo permanece disposto a reparar os danos efetivamente causados, mas não se submeterá a exigências que extrapolem seus limites legais. Diante das publicações que atingem indevidamente sua honra e imagem, serão adotadas as medidas cabíveis nas esferas cível e criminal".

Confira:

Ramos Mingo não dirigia veículo

Apesar de ter sido envolvido diretamente no episódio, Ramos Mingo não estava ao volante no momento da colisão. O zagueiro argentino ocupava o banco do passageiro da Mercedes-Benz, que era conduzida por um amigo.



Vídeos divulgados nas redes sociais mostram Ramos Mingo ao lado do motorista após o acidente. Depois da colisão, os envolvidos chegaram inicialmente a um entendimento no próprio local sobre os prejuízos causados, e a ocorrência não foi encaminhada para uma delegacia.

Veja:

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Agora, porém, a família proprietária do Tracker afirma que o acordo discutido após a batida não foi cumprido pelo jogador.