Destaque do Brasil na Copa brilha em goleada na Champions League

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Titular da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026, o atacante Matheus Cunha brilhou na goleada do Manchester United por 4 a 0 sobre o Sabah, nesta quinta-feira, 10, na Champions League. O brasileiro marcou o primeiro dos quatro gols do time inglês na partida, válida pela primeira rodada da fase de liga da competição.

Esse foi o primeiro gol de Matheus Cunha na Champions League. Antes de se juntar ao Manchester United, o brasileiro havia passado em branco em 12 jogos no torneio – dois pelo RB Leipzig e outros dez com a camisa do Atlético de Madrid.

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O jogo

Além de Matheus Cunha, Bruno Fernandes, Sesko e Lisandro Martínez completaram a goleada dos Red Devils contra o Sabah. A equipe do Azerbaijão fez o primeiro jogo da sua história na Champions League.

O resultado colocou o Manchester United na quarta colocação da fase de liga da Champions, atrás apenas de Paris Saint-Germain, Barcelona e Bayern de Munique, que também estrearam com goleadas. O Sabah, por sua vez, está em 34º lugar, na antepenúltima posição da fase de liga da Champions.

Time do Manchester United que entrou em campo contra o Sabah - Foto: DARREN STAPLES

Próximo compromisso

Matheus Cunha e Manchester United voltam a campo no domingo, 13, no clássico contra o Manchester City na Premier League. A partida, válida pela quarta rodada da liga inglesa, será disputada no Old Trafford, às 12h30 (horário de Brasília).