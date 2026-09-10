Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > esportes > FUTEBOL

FUTEBOL

Destaque do Brasil na Copa brilha em goleada na Champions League

Jogador marcou o seu primeiro gol na competição

Gustavo Nascimento
Por
Vinicius Júnior, Matheus Cunha e Lucas Paquetá comemoram gol do Brasil na Copa do Mundo de 2026
Vinicius Júnior, Matheus Cunha e Lucas Paquetá comemoram gol do Brasil na Copa do Mundo de 2026 - Foto: MAURO PIMENTEL | AFP

Titular da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026, o atacante Matheus Cunha brilhou na goleada do Manchester United por 4 a 0 sobre o Sabah, nesta quinta-feira, 10, na Champions League. O brasileiro marcou o primeiro dos quatro gols do time inglês na partida, válida pela primeira rodada da fase de liga da competição.

Esse foi o primeiro gol de Matheus Cunha na Champions League. Antes de se juntar ao Manchester United, o brasileiro havia passado em branco em 12 jogos no torneio – dois pelo RB Leipzig e outros dez com a camisa do Atlético de Madrid.

Tudo sobre Futebol em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

DE SAÍDA!

Bahia empresta atacante artilheiro na base para clube da Série B
Bahia empresta atacante artilheiro na base para clube da Série B imagem

BASE

Vitória visita o Galo e sofre nova goleada no Brasileirão Sub-17
Vitória visita o Galo e sofre nova goleada no Brasileirão Sub-17 imagem

BASTIDORES

Reforço ignora procura de time do G4 da Série A por projeto do Vitória
Reforço ignora procura de time do G4 da Série A por projeto do Vitória imagem

O jogo

Além de Matheus Cunha, Bruno Fernandes, Sesko e Lisandro Martínez completaram a goleada dos Red Devils contra o Sabah. A equipe do Azerbaijão fez o primeiro jogo da sua história na Champions League.

O resultado colocou o Manchester United na quarta colocação da fase de liga da Champions, atrás apenas de Paris Saint-Germain, Barcelona e Bayern de Munique, que também estrearam com goleadas. O Sabah, por sua vez, está em 34º lugar, na antepenúltima posição da fase de liga da Champions.

Time do Manchester United que entrou em campo contra o Sabah
Time do Manchester United que entrou em campo contra o Sabah - Foto: DARREN STAPLES

Próximo compromisso

Matheus Cunha e Manchester United voltam a campo no domingo, 13, no clássico contra o Manchester City na Premier League. A partida, válida pela quarta rodada da liga inglesa, será disputada no Old Trafford, às 12h30 (horário de Brasília).

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

champions league manchester united Matheus Cunha

Relacionadas

Mais lidas