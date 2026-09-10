DE SAÍDA!
Bahia empresta atacante artilheiro na base para clube da Série B
Atacante de 18 anos deixa o Esquadrão por empréstimo até o fim da temporad
O Esporte Clube Bahia vai emprestar mais uma de suas promessas das categorias de base para ganhar experiência no futebol profissional. O atacante Caio Suassuna, de 18 anos, defenderá o Avaí, clube que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro, até o fim da atual temporada.
A negociação não prevê opção de compra. Com isso, a expectativa é que o Pivete de Aço retorne ao Esquadrão para a disputa do Campeonato Baiano de 2027. A informação é do jornalista Marcos Valença, do portal A TARDE.
Caio Suassuna busca experiência no futebol profissional
A saída tem como principal objetivo proporcionar ao jovem atacante uma sequência em uma competição profissional. Mesmo com apenas 18 anos, Suassuna já recebeu oportunidades no elenco principal do Bahia e foi apontado pelo técnico Rogério Ceni como uma das principais opções entre os jogadores formados nas categorias de base. Na atual temporada, o atacante entrou em campo seis vezes pela equipe profissional.
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Atacante se destaca nas categorias de base
Antes de chegar ao Esquadrão, Caio Suassuna foi formado nas categorias de base do Náutico. O atacante desembarcou no Bahia em 2025 para integrar o time Sub-20 e disputou cinco partidas em sua primeira temporada pelo clube.
Foi em 2026, porém, que o jovem passou a se destacar com mais força. Pelas categorias de base, Suassuna acumula 23 jogos na temporada, com 15 gols marcados e duas assistências.
Além da trajetória no futebol, o atacante carrega um sobrenome conhecido da cultura brasileira. Caio Suassuna é sobrinho do escritor nordestino Ariano Suassuna.