Bahia empresta atacante artilheiro na base para clube da Série B

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O Esporte Clube Bahia vai emprestar mais uma de suas promessas das categorias de base para ganhar experiência no futebol profissional. O atacante Caio Suassuna, de 18 anos, defenderá o Avaí, clube que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro, até o fim da atual temporada.

A negociação não prevê opção de compra. Com isso, a expectativa é que o Pivete de Aço retorne ao Esquadrão para a disputa do Campeonato Baiano de 2027. A informação é do jornalista Marcos Valença, do portal A TARDE.

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Caio Suassuna busca experiência no futebol profissional

A saída tem como principal objetivo proporcionar ao jovem atacante uma sequência em uma competição profissional. Mesmo com apenas 18 anos, Suassuna já recebeu oportunidades no elenco principal do Bahia e foi apontado pelo técnico Rogério Ceni como uma das principais opções entre os jogadores formados nas categorias de base. Na atual temporada, o atacante entrou em campo seis vezes pela equipe profissional.





Atacante se destaca nas categorias de base

Antes de chegar ao Esquadrão, Caio Suassuna foi formado nas categorias de base do Náutico. O atacante desembarcou no Bahia em 2025 para integrar o time Sub-20 e disputou cinco partidas em sua primeira temporada pelo clube.

Foi em 2026, porém, que o jovem passou a se destacar com mais força. Pelas categorias de base, Suassuna acumula 23 jogos na temporada, com 15 gols marcados e duas assistências.

Além da trajetória no futebol, o atacante carrega um sobrenome conhecido da cultura brasileira. Caio Suassuna é sobrinho do escritor nordestino Ariano Suassuna.