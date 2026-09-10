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Vitória visita o Galo e sofre nova goleada no Brasileirão Sub-17

Leãozinho já acumula 13 derrotas na competição

João Grassi
Por
Atlético-MG 3x0 Vitória - Brasileirão Sub-17
Atlético-MG 3x0 Vitória - Brasileirão Sub-17 - Foto: Luis Amaral | Atlético-MG

O Esporte Clube Vitória visitou o Atlético-MG em jogo válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-17. Nesta quarta-feira, 9, o Leãozinho perdeu por 3 a 0 na Arena MRV, em Belo Horizonte.

O Vitória saiu atrás logo aos 12 minutos do primeiro tempo, em gol marcado por Arthur Gomide. O Rubro-Negro pressionou em busca do empate, mas acabou sendo vazado duas vezes segunda etapa. Gabriel Veneno e João Guilherme foram responsáveis por fechar a goleada.

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Para o duelo, o técnico Jeanderson Santana escalou sua equipe com Mateus Pedro; Hugo Furtado (Jeanderson), Silas (Arthur), Geovane e Cauan Henrique; Yarlen (José Jean), Luís Gustavo e Yuri Conca; Ygor Luan (Dieguinho), Pietro (Pedro Costa) e Júlio César (Guilherme).

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Classificação e próximo jogo do Vitória

Com o resultado, o Vitória segue na 19ª posição do Brasileirão Sub-17, com sete pontos. A equipe rubro-negra venceu apenas duas partidas, empatou uma outra e perdeu treze jogos disputados na competição.

O próximo compromisso será diante do Atlético-GO, na próxima terça-feira, 15, às 15h, pelo Brasileiro da categoria. O confronto acontecerá no CT Manoel Pontes Tanajura, em Salvador.

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