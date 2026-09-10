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HOME > esportes > E.C.VITÓRIA

E.C.VITÓRIA

Vitória sofre transfer ban, mas garante contratação no fim da janela

Clube atrasou o pagamento de duas parcelas referentes ao Acordo Global

Gustavo Nascimento
Por
Flâmula do Vitória
Flâmula do Vitória - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

O Esporte Clube Vitória foi punido com um transfer ban de seis meses devido ao não pagamento de duas parcelas referentes ao Acordo Global, segundo informação do jornalista Jorge Nicola. A punição foi aplicada pela Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD), sob decisão da juíza Ana Beatriz Macedo.

Ainda segundo Jorge Nicola, as duas parcelas, que venceram em 15 de julho e 15 de agosto, totalizam R$ 580 mil.

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Pagamento já encaminhado

O presidente do Vitória, Fábio Mota, afirmou ao portal A TARDE que o clube pretende quitar as pendências nesta sexta-feira, 11 de setembro.

O dirigente também afirma que o transfer ban, ou seja, o impedimento do clube inscrever jogadores, é válido para a próxima janela de transferências. Dessa forma, o Vitória pode registrar reforços como o zagueiro Darlan Dutra sem nenhuma restrição.

Entenda o Acordo Global

O Acordo Global da CNRD (ou Plano Coletivo de Dívidas) é um mecanismo jurídico-esportivo que permite a clubes de futebol centralizarem e renegociarem suas dívidas com múltiplos credores. Esse processo é intermediado e homologado pela Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD), um órgão vinculado à CBF.

O objetivo principal desse tipo de acordo é evitar que os clubes sofram sanções esportivas graves e contínuas, como o transfer ban, permitindo que eles continuem operando enquanto quitam seus débitos de forma organizada.

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Tags

fábio mota transfer ban vitória

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