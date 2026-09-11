Atleta que processou o Vitória promete comemorar gol em reencontro

O Esporte Clube Vitória busca vencer pela primeira vez fora de casa no Campeonato Brasileiro, diante do Mirassol. No caminho, terá pela frente um velho conhecido: Gustavo Silva, conhecido como Mosquito, atacante que atuou no Rubro-Negro por duas temporadas e agora defende o time paulista.

Autor do primeiro gol pelo Mirassol na rodada passada, Mosquito afirmou que vai celebrar normalmente se balançar as redes contra o ex-clube. Para o atacante, a atitude não representa falta de respeito ao Vitória, onde viveu uma passagem antes de seguir para o futebol japonês.

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“Todo jogo e todo gol são importantes, independentemente de eu ter jogado no clube ou não. Se eu fizer gol, vou comemorar. Hoje estou defendendo as cores do Leão e não vejo isso como desrespeito. Fui muito feliz lá e sou muito grato ao Vitória pela minha passagem, mas hoje defendo o Mirassol", pontuou Gustavo.

Pelo Vitória, Mosquito disputou 48 partidas, marcou cinco gols e deu sete assistências. Após deixar o Barradão, o atleta de 29 anos acionou o clube baiano judicialmente e foi necessário um acordo entre as partes para dar fim ao processo.

Mosquito vê “confronto direto” entre Leões

Agora, diante do Vitória, Mosquito encara um confronto direto na luta contra o Z-4. O atacante destacou a importância de o Mirassol aproveitar o mando de campo para somar três pontos.

“Sabemos da importância desse jogo contra o Vitória, realmente é um confronto direto. Precisamos da vitória, é muito importante para nos afastarmos cada vez mais da zona de rebaixamento. Agora é trabalhar forte nesses dias. Sabemos que será um jogo difícil, mas temos tudo para conseguir a vitória”, projetou.

Gustavo Silva, o Mosquito - Foto: Pedro Zacchi | Agência Mirassol

Mirassol x Vitória

Mirassol e Vitória se enfrentam neste domingo, 13, às 16h, no Estádio José Maria de Campos Maia, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.