É DO LEÃO!
Vitória acerta contratação de atacante que atuou na Espanha
Jogador de 27 anos será mais um reforço na janela de transferências
O Esporte Clube Vitória acertou a contratação de mais um reforço para o setor ofensivo: trata-se do atacante Ignacio Laquintana. A informação foi publicada por Vinícius Furlan e confirmada pelo portal A TARDE.
Nacho Laquintana, como é conhecido, pertence ao RB Bragantino. No entanto, o último clube do uruguaio de 27 anos foi o Huesca, da Espanha, onde fez somente sete jogos na temporada 2025/26.
Laquintana é ponta-direita e destro, tendo atuado também na carreira por Defensor, Peñarol e Santos. Sua melhor temporada foi pelo Bragantino, em 2025, com 34 partidas, quatro gols e seis assistências.
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Vitória corre contra o tempo
Com o acordo fechado para contratar Laquintana por empréstimo, o Vitória corre contra o tempo para publicar o contrato do atacante no Boletim Informativo Diário da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).
Esta sexta-feira, 11 de setembro, é o último dia da janela de transferências. Depois do fechamento, nenhuma equipe poderá inscrever novos jogadores.