Joia do Bahia de R$ 1,2 bilhão é convocada para Seleção Brasileira

Oriundo das divisões de base do Esporte Clube Bahia e uma das maiores joias do Tricolor, o atacante Ruan Pablo foi convocado para a Seleção Brasileira Sub-20. O jovem de 18 anos vai fazer parte do elenco que disputará três amistosos na Espanha durante a próxima Data Fifa.

Ruan Pablo vai fazer parte do elenco que vai enfrentar Dinamarca, Estados Unidos e México. O primeiro compromisso será no dia 28 de setembro, contra a Dinamarca. Depois, o Brasil encara os Estados Unidos, em 1º de outubro, e encerra a sequência diante do México, no dia 4. As três partidas serão disputadas na Pinatar Arena, em São Pedro del Pinatar, na Espanha.

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Os confrontos fazem parte da preparação para o Sul-Americano Sub-20, marcado para janeiro de 2027. Desde o início do trabalho do técnico Paulo Victor, a Seleção Brasileira vem aproveitando as Datas Fifa para formar e avaliar o grupo.

Futuro na Seleção principal

As partidas na Espanha serão utilizadas pela comissão técnica para observar os atletas e testar alternativas para o futuro da Seleção na categoria, ou até mesmo para o futebol profissional. Em março, o Brasil venceu o Paraguai duas vezes por 3 a 1. Em junho, bateu o Chile por 1 a 0 e perdeu o segundo confronto por 2 a 0. Já em agosto, na Granja Comary, superou a Bolívia por 2 a 0 nos dois amistosos.

Na edição do Sul-Americano Sub-20 de 2011, por exemplo, jogadores como Neymar, Casemiro, Alex Sandro, Oscar, Lucas Moura e Willian José entraram em campo com o Brasil. Todos chegaram a ser convocados posteriormente também pela Seleção principal.

Contrato de Ruan Pablo com o Esquadrão

Em janeiro deste ano, o Bahia renovou o contrato de Ruan Pablo até o final de 2030, depois do Corinthians demonstrar interesse em pagar a cláusula de saída, que era de R$ 41,3 milhões para o mercado interno.

O valor aumentou para R$ 110 milhões com o novo contrato. A multa rescisória para o exterior, contudo, é de 200 milhões de euros (R$ 1.181.460.000,00 na cotação atual).

Veja todos os convocados para os amistosos

Goleiros:

João Pedro — Santos;

Kauan Lima — Palmeiras;

Léo Nannetti — Flamengo;

Defensores:

Bruno André — Vasco da Gama;

Igor Felisberto — São Paulo;

João Ananias — Santos;

João Souza — Flamengo;

Kauã Pascini — Atlético-MG;

Kauã Prates — Borussia Dortmund (Alemanha);

Pedro Gabriel — Grêmio;

Ryan — Red Bull Bragantino;

Vitor Fernandes — Atlético-MG;

Meio-campistas:

Djhordney — São Paulo;

Gabriel Carvalho — Shakhtar Donetsk (Ucrânia);

Huguinho — Botafogo;

Isaque — Shakhtar Donetsk (Ucrânia);

Lucas Rodrigues — Goiás;

Ramon Rique — Vasco da Gama;

Zé Lucas — Cruzeiro;

Atacantes: