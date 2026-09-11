É DO BAHÊA!
Joia do Bahia de R$ 1,2 bilhão é convocada para Seleção Brasileira
Atacante é uma das principais promessas do Esquadrão de Aço
Oriundo das divisões de base do Esporte Clube Bahia e uma das maiores joias do Tricolor, o atacante Ruan Pablo foi convocado para a Seleção Brasileira Sub-20. O jovem de 18 anos vai fazer parte do elenco que disputará três amistosos na Espanha durante a próxima Data Fifa.
Ruan Pablo vai fazer parte do elenco que vai enfrentar Dinamarca, Estados Unidos e México. O primeiro compromisso será no dia 28 de setembro, contra a Dinamarca. Depois, o Brasil encara os Estados Unidos, em 1º de outubro, e encerra a sequência diante do México, no dia 4. As três partidas serão disputadas na Pinatar Arena, em São Pedro del Pinatar, na Espanha.
Os confrontos fazem parte da preparação para o Sul-Americano Sub-20, marcado para janeiro de 2027. Desde o início do trabalho do técnico Paulo Victor, a Seleção Brasileira vem aproveitando as Datas Fifa para formar e avaliar o grupo.
Futuro na Seleção principal
As partidas na Espanha serão utilizadas pela comissão técnica para observar os atletas e testar alternativas para o futuro da Seleção na categoria, ou até mesmo para o futebol profissional. Em março, o Brasil venceu o Paraguai duas vezes por 3 a 1. Em junho, bateu o Chile por 1 a 0 e perdeu o segundo confronto por 2 a 0. Já em agosto, na Granja Comary, superou a Bolívia por 2 a 0 nos dois amistosos.
Na edição do Sul-Americano Sub-20 de 2011, por exemplo, jogadores como Neymar, Casemiro, Alex Sandro, Oscar, Lucas Moura e Willian José entraram em campo com o Brasil. Todos chegaram a ser convocados posteriormente também pela Seleção principal.
Contrato de Ruan Pablo com o Esquadrão
Em janeiro deste ano, o Bahia renovou o contrato de Ruan Pablo até o final de 2030, depois do Corinthians demonstrar interesse em pagar a cláusula de saída, que era de R$ 41,3 milhões para o mercado interno.
O valor aumentou para R$ 110 milhões com o novo contrato. A multa rescisória para o exterior, contudo, é de 200 milhões de euros (R$ 1.181.460.000,00 na cotação atual).
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Veja todos os convocados para os amistosos
Goleiros:
- João Pedro — Santos;
- Kauan Lima — Palmeiras;
- Léo Nannetti — Flamengo;
Defensores:
- Bruno André — Vasco da Gama;
- Igor Felisberto — São Paulo;
- João Ananias — Santos;
- João Souza — Flamengo;
- Kauã Pascini — Atlético-MG;
- Kauã Prates — Borussia Dortmund (Alemanha);
- Pedro Gabriel — Grêmio;
- Ryan — Red Bull Bragantino;
- Vitor Fernandes — Atlético-MG;
Meio-campistas:
- Djhordney — São Paulo;
- Gabriel Carvalho — Shakhtar Donetsk (Ucrânia);
- Huguinho — Botafogo;
- Isaque — Shakhtar Donetsk (Ucrânia);
- Lucas Rodrigues — Goiás;
- Ramon Rique — Vasco da Gama;
- Zé Lucas — Cruzeiro;
Atacantes:
- Bruninho — Shakhtar Donetsk (Ucrânia);
- Erick Belé — Palmeiras;
- Heittor — Palmeiras;
- Luca Meirelles — Shakhtar Donetsk (Ucrânia);
- Ruan Pablo — Bahia;
- Tete — São Paulo;
- Yuri Leles — Liefering (Áustria).