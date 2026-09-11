Ex-Bahia, atacante xodó da torcida é anunciado por clube que voltou à elite

De titular na Série A do Campeonato Brasileiro a contratado por um clube que retornou agora há elite estadual. Essa é a trajetória de Vitor Jacaré, atacante que foi xodó da torcida do Bahia entre 2022 e 2023, e que nesta sexta-feira, 11, foi anunciado como novo jogador do Icasa, do Ceará.

Aos 26 anos, Vitor Jacaré é uma das primeiras contratações do Icasa para a temporada 2027, em que a equipe cearense retorna à primeira divisão estadual depois de ficar com o vice-campeonato da Série B no ano passado.

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Com dificuldades de ter sequência desde que deixou o Bahia, Vitor Jacaré não entra em campo desde 17 de março, quando atuou pelo Londrina na derrota para o Operário na Copa do Brasil. O atacante disputou apenas oito partidas pela equipe e teve seu contrato rescindido após problemas extracampo.

Já entre 2024 e 2025, Jacaré esteve vinculado ao América Mineiro, mas sofreu com graves lesões e disputou apenas 25 partidas com dois gols e duas assistências.

Xodó no Bahia

Natura de Caririaçu, no Ceará, Vitor Jacaré começou a carreira no próprio Icasa e ainda jovem foi emprestado ao Fortaleza. Mas sua primeira sequência no profissional veio no Caucaia, onde marcou 10 gols em 28 jogos e chamou atenção do Ceará.

Entre 2020 e 2022 no Ceará, Jacaré mostrou potencial, mas oscilou de rendimento. O atacante chegou como aposta do Bahia na Série B de 2022 e já estreou com gol, sendo importante na campanha que culminou no acesso para a primeira divisão.

Mesmo sem brilho técnico, Jacaré se tornou um xodó da torcida do Bahia por conta do carismo e competitividade em campo. Ele foi titular em parte da Série A de 2023 atuando como ala direito. Ao todo, o atacante disputou 80 jogos pelo Tricolor, com 12 gols e sete assistências. Foram os melhores números da sua carreira.

Vitor Jacaré no pênalti que se tornou seu último gol com a camisa do Bahia - Foto: FELIPE OLIVEIRA

Icasa busca se reerguer

Depois de anos dificéis, Jacaré volta para o seu clube de origem para integrar uma campanha de recuperação do clube que sofreu nos últimos anos. O Icasa, que já chegou até mesmo a disputar a Série B do Campeonato Brasileiro, estava fora da elite estadual desde 2022.

O acesso veio somente neste ano, quando a equipe foi finalista do Campeonato Cearense Série B e perdeu a final nos pênaltis para o Itapipoca.

A contratação de Jacaré acontece em um momento de recuperação do Icasa, que planeja uma equipe forte para o estadual enquanto aguarda o recebimento de R$ 80 milhões de indenização após ganhar uma ação contra a Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

O Icasa venceu o processo contra a CBF após 13 anos de disputa judicial. Na Série B daquele ano, o clube cearense terminou em quinto lugar, a um ponto do Figueirense, que garantiu acesso para a primeira divisão. O time catarinense, no entanto, escalou um jogador de forma iregular e a CBF reconheceu o erro, mas não alterou a tabela.