Bahia oficializa empréstimo de artilheiro da base a time da Série B

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O Bahia confirmou nesta sexta-feira, 11, último dia de janela de transferências do Bahia, a cessão por empréstimo do atacante Caio Suassuna, de 18 anos, ao Avaí, que disputa a Série B.

Caio Suassuna é um dos artilheiros do sub-20 do Bahia em 2026, já estreou no profissional e é considerado uma das grandes joias do clube. O empréstimo ao Avaí é válido até o final de 2026 e não conta com opção de compra.

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A negociação envolvendo Caio Suassuna foi antecipada pelo jornalista Marcos Valença, do portal A TARDE. O interesse do Bahia é que o atacante retorne ao clube para a disputa do Campeonato Baiano de 2027. Eletem contrato com o Tricolor até dezembro de 2029.

A saída tem como principal objetivo proporcionar ao jovem atacante uma sequência em uma competição profissional.

Caio Suassuna é artilheiro na base

Antes de chegar ao Esquadrão, Caio Suassuna foi formado nas categorias de base do Náutico. O grande destaque do atacante veio neste ano, em que ele acumula 15 gols e duas assistências em 23 jogos na temporada.

Mesmo com apenas 18 anos, Suassuna já recebeu oportunidades no elenco principal do Bahia e foi apontado pelo técnico Rogério Ceni como uma das principais opções entre os jogadores formados nas categorias de base. Na atual temporada, o atacante entrou em campo seis vezes pela equipe profissional.