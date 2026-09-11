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LEMBRA DELE?

Ex-Bahia é anunciado para sexta passagem em clube da Série A

O centroavante de 32 anos foi anunciado oficialmente nesta sexta-feira, 11, até o final da temporada

Marina Branco
Por
Zé Roberto pelo Bahia
Zé Roberto pelo Bahia - Foto: Divulgação I EC Bahia

Revelado pelo Bahia, o atacante Zé Roberto está de volta para continuar uma história longa que já está em sua sexta passagem - integrar o elenco do Mirassol. O centroavante de 32 anos foi anunciado oficialmente nesta sexta-feira, 11, e assinou contrato com o clube paulista até o fim da temporada.

O jogador chega ao Leão sem custos de transferência após encerrar a passagem pelo Sport. Em 2026, com a camisa rubro-negra, Zé Roberto disputou 19 partidas, marcou um gol e deu duas assistências.

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Atacante foi formado no Bahia

Natural de Teixeira de Freitas, no extremo sul da Bahia, Zé Roberto foi formado nas categorias de base do Esquadrão e estreou profissionalmente pelo clube em 2013. Antes disso, chegou a ser emprestado ao Bahia de Feira, ainda no início da carreira.

No Bahia, o atacante viveu seus primeiros anos como profissional e chegou a ser relacionado para partidas do time principal depois de se destacar pelo sub-20 na Copa do Brasil da categoria, em uma época onde ainda era tratado como uma promessa ofensiva do clube.

Depois de deixar o Tricolor, Zé Roberto passou por diferentes clubes do futebol brasileiro e também teve experiências internacionais.

Zé Roberto pelo Bahia
Zé Roberto pelo Bahia - Foto: Divulgação I EC Bahia

Sexta passagem pelo Mirassol

Esta será a sexta temporada de Zé Roberto com a camisa do Mirassol. Ao todo, o centroavante soma 66 jogos, 24 gols e três assistências pelo clube paulista.

Zé Roberto defendeu o Leão em 2017, 2018, 2019, 2020 e 2023, acumulando dezenas de partidas e gols importantes, como a vitória histórica sobre o São Paulo no Morumbi em 2020.

Foi justamente no Mirassol que o atacante ganhou maior destaque nacional, especialmente a partir de 2020, quando passou a ser nome importante do elenco.

Zé Roberto pelo Mirassol
Zé Roberto pelo Mirassol - Foto: Divulgação I Mirassol

Carreira tem rodagem nacional e internacional

Além de Bahia, Sport e Mirassol, Zé Roberto acumula passagens por Ponte Preta, Criciúma, Santos, Atlético-GO e Coritiba. O atacante também atuou no futebol da Coreia do Sul e dos Emirados Árabes.

Agora, o retorno de Zé Roberto dá ao Mirassol uma opção conhecida para o setor ofensivo. Com identificação no clube e números relevantes em passagens anteriores, o ex-Bahia volta ao interior paulista para reforçar o elenco até o encerramento da temporada.

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Esporte Clube Bahia mirassol Zé Roberto

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