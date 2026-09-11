Goleiro que perdeu R$ 3 milhões foi amarrado e ameaçado com faca

O goleiro Gianluigi Donnarumma sofreu um assalto, mas a real situação foi bem mais alarmante do que inicialmente se sabia. O julgamento de suspeitos de assaltar o italiano em Paris revelou novos detalhes sobre o crime sofrido pelo goleiro em julho de 2023, quando ele ainda defendia o PSG.

Segundo depoimento apresentado à Justiça francesa, o jogador acordou com um criminoso dentro de casa, foi agredido no rosto, amarrado e ameaçado com uma faca.

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Na época, Donnarumma estava em um apartamento na Avenue Montaigne, uma das regiões mais luxuosas de Paris, ao lado de Alessia Elefante, então namorada e hoje esposa do goleiro, que estava grávida quando o assalto aconteceu.

Donnarumma pela Itália - Foto: FRANCK FIFE

Goleiro foi atingido com soco-inglês

De acordo com o relato do jogador, um dos invasores ordenou que ele ficasse em silêncio assim que Donnarumma acordou. Em seguida, o goleiro foi atingido no rosto com um soco-inglês e ameaçado com uma faca.

Os criminosos exigiam relógios de luxo, e Donnarumma indicou um relógio Audemars Piguet que estava sobre uma cômoda.

Alessia também foi agredida e amarrada. Segundo o depoimento, os assaltantes pediram dinheiro, relógios e outros objetos de valor, e ela entregou cerca de R$ 12 mil em espécie, além de um relógio Cartier e joias.

Esposa relatou agressões mesmo grávida

Os invasores também exigiram a senha de um cofre, ao passo que Alessia afirmou que não sabia o código e disse que o compartimento estava vazio. Ainda assim, os criminosos teriam reagido com violência, puxando seu cabelo e atingindo suas pernas.

"Eu disse que estava grávida, mas eles continuaram", relatou Alessia aos investigadores. Segundo a investigação, os assaltantes entraram no apartamento pela varanda. Para chegar ao imóvel, usaram uma escada até o telhado do edifício e depois desceram até a varanda, onde quebraram uma janela.

Após a fuga dos criminosos, Donnarumma e Alessia conseguiram se soltar e buscaram ajuda em um hotel próximo. Os dois foram encaminhados ao hospital.

Prejuízo foi estimado em R$ 3 milhões

Entre os objetos roubados estavam relógios, joias, bolsas de luxo, dinheiro e chaves de carros. As primeiras estimativas apontaram prejuízo de aproximadamente R$ 3 milhões.

O caso voltou ao centro das atenções três anos depois por causa do julgamento em Paris. Hoje, Donnarumma defende o Manchester City, após deixar o PSG ao fim da temporada 2024/25.

Donnarumma pelo PSG - Foto: Divulgação | PSG

Três homens são julgados

Três homens respondem pelo assalto na Justiça francesa: Ilyas Kherbouch, conhecido como Ganito, e Khyan Mamouni, chamado de Kiki, são acusados de coordenar o crime enquanto estavam presos, e ambos negam envolvimento.

Moktar Diop, de 24 anos, também é réu no caso. Ele admitiu participação na invasão, mas nega ter sido responsável pelas agressões contra Donnarumma e Alessia.

Um quarto suspeito, que havia admitido participação no assalto, morreu na prisão em 2024. Outros dois envolvidos, menores de idade na época, já foram condenados por um tribunal juvenil em julho deste ano, com penas de três e quatro anos de prisão.

Segundo o portal The Telegraph, durante o julgamento, Kherbouch e Mamouni discutiram com policiais e foram retirados da sala de audiência. A sessão chegou a ser interrompida após insultos e confusão no tribunal.