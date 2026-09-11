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Ancelotti é único técnico de seleção entre os mais bem pagos do mundo

O italiano comanda a Seleção Brasileira com contrato assinado até a Copa do Mundo de 2030

Marina Branco
Por
Ancelotti pelo Brasil
Ancelotti pelo Brasil - Foto: ODD ANDERSEN/AFP

Os maiores técnicos do mundo, obviamente, recebem salários astronômicos - e o da Seleção Brasileira é um deles. Carlo Ancelotti está entre os treinadores mais bem pagos do mundo na temporada 2026/27, apesar de ficar de fora do top 10.

O italiano ocupa a 12ª colocação da lista, com salário anual de 9,43 milhões de euros, cerca de R$ 56,1 milhões, segundo levantamento divulgado pelo GiveMeSport

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O valor recebido por Ancelotti equivale a aproximadamente R$ 4,7 milhões por mês, o tornando o único treinador de seleção entre os 12 primeiros colocados do ranking, dominado por técnicos de clubes europeus e do futebol saudita.

Carlo Ancelotti em treino pela Seleção Brasileira
Carlo Ancelotti em treino pela Seleção Brasileira - Foto: Rafael Ribeiro | CBF

Inzaghi lidera lista no Al-Hilal

O treinador mais bem pago do mundo é Simone Inzaghi, do Al-Hilal. O italiano recebe 26 milhões de euros por ano, valor equivalente a quase R$ 154,8 milhões.

Inzaghi aparece à frente de Diego Simeone, do Atlético de Madrid, que ganha 23,4 milhões de euros anuais, cerca de R$ 139,3 milhões. Luis Enrique, técnico bicampeão da Champions do Paris Saint-Germain, completa o top 3, com 20 milhões de euros, aproximadamente R$ 119,1 milhões.

Inzaghi
Inzaghi - Foto: Reprodução I Inter de Milão

Premier League tem quatro representantes

Entre os 12 primeiros colocados, a Premier League é a liga com mais treinadores na lista. São quatro representantes: Mikel Arteta, do Arsenal, Oliver Glasner, do Nottingham Forest, Andoni Iraola, do Liverpool, e Enzo Maresca, do Manchester City.

O levantamento também mostra a força financeira do futebol saudita. Além de Inzaghi, líder do ranking pelo Al-Hilal, Ange Postecoglou aparece na oitava posição pelo Al-Nassr.

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Ancelotti aparece no ranking em meio ao início do novo ciclo da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2030. O treinador convocou recentemente a equipe com oito estreantes para os amistosos contra Austrália e Índia, entre o fim de setembro e o início de outubro.

A lista marca o começo da reformulação da Seleção depois da Copa do Mundo de 2026, que terminou com eliminação para a Noruega nas oitavas de final.

Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira
Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira - Foto: Rafael Ribeiro | CBF

Técnicos mais bem pagos do mundo

  1. Simone Inzaghi - Al-Hilal: R$ 154,8 milhões
  2. Diego Simeone - Atlético de Madrid: R$ 139,3 milhões
  3. Luis Enrique - PSG: R$ 119,1 milhões
  4. Mikel Arteta - Arsenal: R$ 104,2 milhões
  5. Oliver Glasner - Nottingham Forest: R$ 90,1 milhões
  6. Xabi Alonso - Chelsea: R$ 79,8 milhões
  7. José Mourinho - Real Madrid: R$ 71,4 milhões
  8. Ange Postecoglou - Al-Nassr: R$ 69,3 milhões
  9. Andoni Iraola - Liverpool: R$ 69,3 milhões
  10. Enzo Maresca - Manchester City: R$ 69,3 milhões
  11. Luciano Spalletti - Juventus: R$ 65,8 milhões
  12. Carlo Ancelotti - Brasil: R$ 56,1 milhões
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