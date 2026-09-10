Time da Série A vai abrir leilão para negociar SAF de R$ 3 bilhões

A Justiça do Rio de Janeiro autorizou nesta quinta-feira, 10, a abertura oficial do leilão de 90% da SAF do Vasco da Gama. A decisão da juíza Simone Gastesi Chevrand também permitiu que o clube carioca recebesse um financiamento de R$ 150 milhões, conhecido como empréstimo DIP (Debtor-in-Possession).



A magistrada determinou que as propostas para a compra das ações do clube sejam apresentadas em audiência no dia 25 de setembro, às 14h.



O financiamento DIP, por sua vez, será feito pela Almirante Participações e Empreendimentos, do empresário Marcos Lamacchia – filho de José Roberto Lamacchia, fundador da Crefisa, e enteado de Leila Pereira, presidente do Palmeiras.



Este será o segundo empréstimo do investidor ao Vasco. Antes, a Almirante teve um financiamento de R$ 40 milhões autorizado pela Justiça em julho deste ano.

Nova SAF

O Vasco já realizou uma “fase de leilão” inicial pela nova SAF, no final de 2024, quando até mesmo o magnata grego Evangelos Marinakis apareceu entre os interessados. Durante o processo de início da recuperação judicial, o clube cumpriu o processo com os candidatos, mas somente Marcos Lamacchia permaneceu até a fase decisiva.

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O investidor, que planeja apresentar uma aporte que gira em torno de R$ 3 bilhões, é o favorito para vencer o leilão pela SAF do clube. Dessa quantia, Lamacchia prevê R$ 500 milhões em aportes destinados exclusivamente ao futebol. O restante seria destinado a compromissos financeiros relacionados ao pagamento das obrigações da recuperação judicial e outras garantias.

Caso uma nova oferta chegue, aliás, o empresário terá a chance de cobrir os números.

Após a audiência definitiva, a proposta de Lamacchia será levada para aprovação nos Conselhos do Vasco.