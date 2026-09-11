Conheça o cartão preto, feito para punir torcedores e encerrar jogos

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Todo fã de futebol conhece os cartões vermelho e amarelo como a palma da mão - mas um novo cartão está surgindo, para punir justamente os torcedores. A Federação Romena de Futebol anunciou a criação do cartão preto, uma nova medida disciplinar para combater comportamentos abusivos de pais e torcedores em partidas das categorias de base.

A regra será aplicada em competições do sub-7 ao sub-16 a partir desta temporada. Diferentemente dos cartões amarelo e vermelho, o cartão preto não será usado para punir jogadores.

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Ele funcionará como um sinal visual do árbitro para indicar que uma partida foi encerrada definitivamente por causa de abusos persistentes nas arquibancadas.

Medida mira pais e torcedores

A decisão foi aprovada nesta sexta-feira, 11, pelo Comitê de Emergência da Federação Romena e já está prevista nos regulamentos das competições voltadas a crianças e adolescentes.

Segundo a entidade, a Romênia passa a ser a única associação de futebol do mundo a adotar um cartão voltado exclusivamente para punir o comportamento inadequado de espectadores.

A medida amplia ações já adotadas pela federação. Em 2024, a FRF havia promovido mudanças no Regulamento Disciplinar, com multas entre 2 mil e 4 mil euros e suspensão de licenças por períodos de um a três anos em casos de conduta inadequada.

Como funciona o cartão preto

O procedimento terá três etapas. Primeiro, ao identificar comportamento inadequado nas arquibancadas, o árbitro interrompe temporariamente a partida e solicita que os treinadores conversem com os pais ou torcedores de suas equipes para que os abusos parem. Caso o estádio tenha sistema de som, também serão feitos avisos ao público.

Se o problema continuar, o jogo será suspenso por 10 minutos, e as duas equipes serão encaminhadas aos vestiários. Nesse intervalo, os treinadores terão uma nova tentativa de controlar a situação nas arquibancadas.

Caso o comportamento abusivo persista depois da retomada, o árbitro encerra definitivamente a partida. Nesse momento, ele mostra o cartão preto, indicando que o jogo não poderá ser reiniciado.

Quais atitudes podem gerar punição

A regra abrange comportamentos inadequados de pais e espectadores contra crianças, integrantes das comissões técnicas, adversários, árbitros, oficiais da partida e outros torcedores.

Entre os exemplos citados pela federação estão insultos, ofensas verbais, agressões, empurrões, contestações constantes contra a arbitragem e conflitos físicos ou verbais nas arquibancadas.

Comunicado da Federação Romena de Futebol - Foto: Federação Romena de Futebol

Campanha contra pressão no futebol de base

A criação do cartão preto faz parte de uma campanha mais ampla da Federação Romena para reduzir a pressão, o bullying e os abusos no futebol de base.

A entidade informou que todas as 130 academias incluídas em seu sistema de classificação receberam materiais explicando as regras de conduta e o funcionamento do novo procedimento.

A federação também já realiza o "Silent Day", duas vezes por ano, em competições sub-13 e sub-14. Nessas partidas, pais e treinadores não podem se manifestar das arquibancadas ou da lateral do campo, para permitir que as crianças joguem sem pressão externa.