Adversário do Bahia na Série A, Remo perde jogadores importantes

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O Remo terá desfalques importantes para enfrentar o Esporte Clube Bahia pelo Campeonato Brasileiro. O técnico Léo Condé não poderá contar com o lateral-direito Marcelinho e o volante Edson Fernando, ambos suspensos.

Marcelinho recebeu o terceiro cartão amarelo durante a derrota por 1 a 0 para o Flamengo, no último domingo, 6, no Mangueirão. Edson, que já atuou no Bahia, acabou expulso por reclamação após o apito final contra os cariocas.

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Marcelinho vinha sendo titular absoluto da equipe paraense, enquanto Edson Fernando é peça do meio-campo. Para a lateral direita, Matheus Alexandre e Yago Pikachu aparecem como opções.

Matheus já foi utilizado no setor durante a temporada, enquanto Pikachu tem origem na posição, embora atualmente seja utilizado por Condé mais avançado. Já no setor ofensivo, Galeano pode ganhar espaço caso Pikachu seja recuado para atuar na defesa.

Bahia x Remo

Bahia e Remo se enfrentam na próxima segunda-feira, 14, às 20h, na Arena Fonte Nova, em duelo válido pela 27ª rodada do Brasileirão.