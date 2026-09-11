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HOME > esportes > E.C.BAHIA

DESFALCADO

Adversário do Bahia na Série A, Remo perde jogadores importantes

Equipes se enfrentam na próxima segunda-feira, 14

João Grassi
Por
Marcelinho, lateral-direito do Remo
Marcelinho, lateral-direito do Remo - Foto: Samara Miranda | Remo

O Remo terá desfalques importantes para enfrentar o Esporte Clube Bahia pelo Campeonato Brasileiro. O técnico Léo Condé não poderá contar com o lateral-direito Marcelinho e o volante Edson Fernando, ambos suspensos.

Marcelinho recebeu o terceiro cartão amarelo durante a derrota por 1 a 0 para o Flamengo, no último domingo, 6, no Mangueirão. Edson, que já atuou no Bahia, acabou expulso por reclamação após o apito final contra os cariocas.

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Marcelinho vinha sendo titular absoluto da equipe paraense, enquanto Edson Fernando é peça do meio-campo. Para a lateral direita, Matheus Alexandre e Yago Pikachu aparecem como opções.

Matheus já foi utilizado no setor durante a temporada, enquanto Pikachu tem origem na posição, embora atualmente seja utilizado por Condé mais avançado. Já no setor ofensivo, Galeano pode ganhar espaço caso Pikachu seja recuado para atuar na defesa.

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Bahia x Remo

Bahia e Remo se enfrentam na próxima segunda-feira, 14, às 20h, na Arena Fonte Nova, em duelo válido pela 27ª rodada do Brasileirão.

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