Juba projeta confronto com o Remo e fala sobre ausência na Seleção

O Esporte Clube Bahia promoveu uma entrevista coletiva com Luciano Juba nesta sexta-feira, 11, três dias antes do confronto contra o Remo na 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O lateral-esquerdo falou sobre o peso de não ter vencido o time comandado por Léo Condé em três confrontos neste ano, sendo duas derrotas na Copa do Brasil.



“A gente sabe que vai ser um jogo difícil, como todos os outros jogos foram. Claro que fica aquele incômodo por não ter vencido eles. Eles eliminaram a gente na Copa do Brasil, a gente não venceu no Brasileiro”, relembrou o jogador.

Luciano Juba também demonstrou otimismo para a partida desta segunda-feira, 14, que acontece na Arena Fonte Nova a partir das 20h.



“Mas a gente sabe da nossa capacidade, a gente sabe o quanto a gente vem trabalhando, vem bem no campeonato. O professor Rogério está nos preparando da melhor maneira para que a gente possa fazer um grande jogo e, se Deus quiser, conquistar o triunfo”, acrescentou o jogador.

Tudo sobre E.C.Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Boa fase

O lateral do Bahia também falou sobre a sequência de empates após a pausa para a Copa do Mundo de 2026, mas destacou a boa fase do Bahia, que mantém uma sequência de 10 partidas de invencibilidade, com três triunfos nos últimos três jogos.

Passamos cinco jogos sem conquistar triunfos, mas a gente nunca deixou de trabalhar, a gente nunca deixou de dar o nosso melhor. Às vezes, tinha jogos que a gente via que dava para ter ganho, mas infelizmente a gente não conseguiu. Creio que nosso trabalho e a concentração total no nosso principal objetivo ajudou bastante para que a gente pudesse seguir crescendo do jeito que a gente tá hoje. Luciano Juba - Lateral do Bahia

Aspecto individual e Seleção Brasileira

Vivendo mais um grande ano com a camisa do Bahia, Luciano Juba também falou sobre sua ausência na última convocação da Seleção Brasileira. O lateral destacou sua evolução na posição e afirmou que vai seguir trabalhando para conquistar outra convocação para a Amarelinha:



“Durante todo esse tempo fui um cara que cresci bastante, então acho que isso é fruto de muito trabalho. Como eu sempre falo, a gente trabalha todos os dias para que dentro de campo as coisas possam dar certo. Acho que pude evoluir bastante em todos os aspectos, então o mais importante é seguir crescendo e ajudando a equipe dentro de campo”.



“Sou um cara que tenho uma mentalidade muito boa sobre essas questões, sei do que eu venho fazendo dentro de campo, sei da importância que eu tenho aqui para o Bahia. E como sempre falei, é seguir trabalhando, fazendo o meu melhor aqui dentro do clube e se se tiver de acontecer, se for da vontade de Deus, tiver que aparecer na Seleção de novo, eu vou estar lá”.



Luciano Juba foi convocado para a Seleção Brasileira uma única vez, já sob o comando de do italiano Carlo Ancelotti. Na ocasião, o lateral não chegou a entrar em campo nos amistosos contra Senegal e Tunísia, na Data Fifa de novembro de 2025.