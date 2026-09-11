BRASILEIRÃO 2026
Bahia x Remo: onde assistir, escalações, palpites e arbitragem
Esquadrão busca entrar no G-4 diante do Remo, maior algoz do time na temporada
O Esporte Clube Bahia volta a campo nesta segunda-feira, 14, às 20h, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), onde enfrenta o Remo, maior algoz do Esquadrão na temporada, em duelo válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Como chega o Bahia?
O Bahia, comandado pelo técnico Rogério Ceni, chega embalado por três triunfos consecutivos e uma invencibilidade histórica de dez jogos na Série A. O duelo, inclusive, pode colocar o Esquadrão no G-4 e fazê-lo chegar até à terceira colocação. Para isso, porém, precisa não apenas do triunfo, mas também de uma combinação de resultados.
Atualmente, o Bahia é o quinto colocado do Brasileirão, com 43 pontos conquistados. Em caso de triunfo, aliado a derrotas do Athletico, que ocupa a terceira posição, e do Fluminense, na quarta colocação, ambos com 45 pontos, o Tricolor de Aço ultrapassará os adversários diretos na tabela de classificação da competição.
Como chega o Remo?
O Remo chega para o confronto diante do Bahia atravessando uma sequência de oito jogos sem vencer e afundado na vice-lanterna do Campeonato Brasileiro, com 23 pontos. A última vitória da equipe aconteceu há quase dois meses, quando venceu o Vitória no dia 26 de julho.
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Onde assistir Bahia x Remo?
- Premiere (pay-per-view)
Desfalques de Bahia x Remo
Bahia
- Léo Vieira (lesionado)
- Sanabria (dúvida)
- Erick (suspenso)
Remo
- Marcelinho (suspenso)
- Edson Fernando (suspenso)
Prováveis escalações de Bahia x Remo
- Bahia: Ronaldo; Román Gómez, David Duarte, Marco Moreno (Kanu) e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas e Rodrigo Nestor; Erick Pulga, Alejo Véliz e Kike Olivera. Técnico: Rogério Ceni.
- Remo: Marcelo Rangel; Matheus Alexandre, Marllon, Tchamba e Marlon; Picco, Patrick e Zé Ricardo; Yago Pikachu, Taliari e Galeano. Técnico: Léo Condé.
Palpites para Bahia x Remo
- João Grassi: Bahia 1 x 0 Remo.
- Iarla Queiroz: Bahia 2 x 1 Remo.
Arbitragem de Bahia x Remo
- Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE)
- Árbitro assistente 1: Francisco Chaves Bezerra Junior (PE)
- Árbitro assistente 2: Andrey Luiz de Freitas (PR)
- Quarto árbitro: Leonardo Willers Lorenzatto (MT)
- VAR: Douglas Schwengber da Silva (RS)