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BRASILEIRÃO 2026

Bahia x Remo: onde assistir, escalações, palpites e arbitragem

Esquadrão busca entrar no G-4 diante do Remo, maior algoz do time na temporada

Téo Mazzoni
Por
Esquadrão mira G-4 contra seu maior algoz
Esquadrão mira G-4 contra seu maior algoz - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

O Esporte Clube Bahia volta a campo nesta segunda-feira, 14, às 20h, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), onde enfrenta o Remo, maior algoz do Esquadrão na temporada, em duelo válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Como chega o Bahia?

O Bahia, comandado pelo técnico Rogério Ceni, chega embalado por três triunfos consecutivos e uma invencibilidade histórica de dez jogos na Série A. O duelo, inclusive, pode colocar o Esquadrão no G-4 e fazê-lo chegar até à terceira colocação. Para isso, porém, precisa não apenas do triunfo, mas também de uma combinação de resultados.

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Atualmente, o Bahia é o quinto colocado do Brasileirão, com 43 pontos conquistados. Em caso de triunfo, aliado a derrotas do Athletico, que ocupa a terceira posição, e do Fluminense, na quarta colocação, ambos com 45 pontos, o Tricolor de Aço ultrapassará os adversários diretos na tabela de classificação da competição.

Como chega o Remo?

O Remo chega para o confronto diante do Bahia atravessando uma sequência de oito jogos sem vencer e afundado na vice-lanterna do Campeonato Brasileiro, com 23 pontos. A última vitória da equipe aconteceu há quase dois meses, quando venceu o Vitória no dia 26 de julho.

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Onde assistir Bahia x Remo?

  • Premiere (pay-per-view)

Desfalques de Bahia x Remo

Bahia

  • Léo Vieira (lesionado)
  • Sanabria (dúvida)
  • Erick (suspenso)

Remo

  • Marcelinho (suspenso)
  • Edson Fernando (suspenso)

Prováveis escalações de Bahia x Remo

  • Bahia: Ronaldo; Román Gómez, David Duarte, Marco Moreno (Kanu) e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas e Rodrigo Nestor; Erick Pulga, Alejo Véliz e Kike Olivera. Técnico: Rogério Ceni.
  • Remo: Marcelo Rangel; Matheus Alexandre, Marllon, Tchamba e Marlon; Picco, Patrick e Zé Ricardo; Yago Pikachu, Taliari e Galeano. Técnico: Léo Condé.

Palpites para Bahia x Remo

  • João Grassi: Bahia 1 x 0 Remo.
  • Iarla Queiroz: Bahia 2 x 1 Remo.

Arbitragem de Bahia x Remo

  • Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE)
  • Árbitro assistente 1: Francisco Chaves Bezerra Junior (PE)
  • Árbitro assistente 2: Andrey Luiz de Freitas (PR)
  • Quarto árbitro: Leonardo Willers Lorenzatto (MT)
  • VAR: Douglas Schwengber da Silva (RS)
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Brasileirão 2026 Esporte Clube Bahia Remo

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