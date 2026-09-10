TERREMOTOS?
Cidade da Bahia vira número um em tremores de terra no Nordeste
Município registrou maior número de ocorrências da região em 2026
Jacobina é a cidade do Nordeste com o maior número de tremores de terra de magnitude igual ou superior a 1,5 registrados em 2026. De acordo com os dados divulgados pelo Laboratório Sismológico da UFRN (LabSis), o município baiano contabilizou 60 ocorrências entre janeiro e julho.
O segundo da lista lugar ficou com Currais Novos, município do Rio Grande do Norte, que registrou 23 tremores. O ranking segue com outras cinco cidades da Bahia: Maracás, Santaluz, Serrinha, Itagibá e Jaguarari.
Além da quantidade, os registros costumam acontecer praticamente no mesmo horário, em torno das 12h35 às 12h45, seguindo um certo padrão.
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Confira o top 10:
- Jacobina (BA) - 60
- Currais Novos (RN) - 23
- Maracás (BA) - 13
- Santaluz (BA) - 9
- Caruaru (PE) - 8
- Serrinha (BA) - 7
- Itagibá (BA) - 6
- Jaguarari (BA) - 6
- Canhoba (SE) - 5
- Arapiraca (AL) - 5
Tremores na Bahia
Apesar de parecer incomum para algumas pessoas, os tremores de terra são frequentes na Bahia. As regiões de Jacobina e Jaguarari costumam ser as mais ativas sísmicamente, devido a pequenas falhas geológicas.
O monitoramento é feito pelo laboratório vinculado à UFRN, que acompanha a atividade sísmica em toda a região do Nordeste.