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TERREMOTOS?

Cidade da Bahia vira número um em tremores de terra no Nordeste

Município registrou maior número de ocorrências da região em 2026

Franciely Gomes
Por
Registro da cidade de Jacobina
Registro da cidade de Jacobina - Foto: Site Jacobina Noticias | Divulgação

Jacobina é a cidade do Nordeste com o maior número de tremores de terra de magnitude igual ou superior a 1,5 registrados em 2026. De acordo com os dados divulgados pelo Laboratório Sismológico da UFRN (LabSis), o município baiano contabilizou 60 ocorrências entre janeiro e julho.

O segundo da lista lugar ficou com Currais Novos, município do Rio Grande do Norte, que registrou 23 tremores. O ranking segue com outras cinco cidades da Bahia: Maracás, Santaluz, Serrinha, Itagibá e Jaguarari.

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Além da quantidade, os registros costumam acontecer praticamente no mesmo horário, em torno das 12h35 às 12h45, seguindo um certo padrão.

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Confira o top 10:

  1. Jacobina (BA) - 60
  2. Currais Novos (RN) - 23
  3. Maracás (BA) - 13
  4. Santaluz (BA) - 9
  5. Caruaru (PE) - 8
  6. Serrinha (BA) - 7
  7. Itagibá (BA) - 6
  8. Jaguarari (BA) - 6
  9. Canhoba (SE) - 5
  10. Arapiraca (AL) - 5

Tremores na Bahia

Apesar de parecer incomum para algumas pessoas, os tremores de terra são frequentes na Bahia. As regiões de Jacobina e Jaguarari costumam ser as mais ativas sísmicamente, devido a pequenas falhas geológicas.

O monitoramento é feito pelo laboratório vinculado à UFRN, que acompanha a atividade sísmica em toda a região do Nordeste.

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Bahia jacobina Nordeste

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