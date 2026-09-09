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NOVIDADE NA BAHI

Paraíso na Bahia ganhará parque aquático de mais de R$ 350 milhões

Parque terá cinco áreas temáticas e mais de 20 atrações

Franciely Gomes
Por
Projeto do Hot Park Costa do Sauípe
Projeto do Hot Park Costa do Sauípe - Foto: Divulgação | Aviva

Um dos destinos mais procurados por turistas na Bahia, Costa do Sauípe ganhará um novo parque aquático em 2027. Com expectativa de atrair mais de 1 milhão de pessoas por ano, o local contou com um investimento de R$ 350 milhões, que recebeu isenção fiscal do governador Jerônimo Rodrigues.

Construído pelo grupo Aviva, o Hot Park Costa do Sauípe terá cinco áreas temáticas, também chamadas de lands, e mais de 20 atrações, tais como toboáguas, rio lento e piscina de ondas.

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Sua temática principal será focada na preservação da vida marinha, como forma de homenagear o Projeto Tamar e os animais marinhos que rodeiam a região. A personagem principal do parque será Marina, uma tartaruga-verde marinha que faz parte da Turma da Zooeira, grupo infantil presente em outros empreendimentos da Aviva.

Projeto da temática do Hot Park Costa do Sauípe
Projeto da temática do Hot Park Costa do Sauípe - Foto: Divulgação | Aviva

A data oficial da inauguração do parque não foi revelada, mas a previsão é de que a atração comece a operar normalmente no segundo semestre de 2027.

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Área verde preservada

Além da proposta de entretenimento para toda a família, o Hot Park também possui um programa de preservação da natureza, dentro do modelo ESG. De acordo com informações da empresa responsável pela obra, apenas 17% da vegetação do terreno licenciado será suprimida.

A meta é conservar mais de 230 mil m² de área natural preservada, dentre elas os núcleos de vegetação nativa dentro do parque e uma extensa Área de Preservação Permanente (APP) no entorno do parque aquático.

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Bahia Costa do Sauípe Turismo

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