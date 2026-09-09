Paraíso na Bahia ganhará parque aquático de mais de R$ 350 milhões

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Um dos destinos mais procurados por turistas na Bahia, Costa do Sauípe ganhará um novo parque aquático em 2027. Com expectativa de atrair mais de 1 milhão de pessoas por ano, o local contou com um investimento de R$ 350 milhões, que recebeu isenção fiscal do governador Jerônimo Rodrigues.

Construído pelo grupo Aviva, o Hot Park Costa do Sauípe terá cinco áreas temáticas, também chamadas de lands, e mais de 20 atrações, tais como toboáguas, rio lento e piscina de ondas.

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Sua temática principal será focada na preservação da vida marinha, como forma de homenagear o Projeto Tamar e os animais marinhos que rodeiam a região. A personagem principal do parque será Marina, uma tartaruga-verde marinha que faz parte da Turma da Zooeira, grupo infantil presente em outros empreendimentos da Aviva.

Projeto da temática do Hot Park Costa do Sauípe - Foto: Divulgação | Aviva

A data oficial da inauguração do parque não foi revelada, mas a previsão é de que a atração comece a operar normalmente no segundo semestre de 2027.

Área verde preservada

Além da proposta de entretenimento para toda a família, o Hot Park também possui um programa de preservação da natureza, dentro do modelo ESG. De acordo com informações da empresa responsável pela obra, apenas 17% da vegetação do terreno licenciado será suprimida.

A meta é conservar mais de 230 mil m² de área natural preservada, dentre elas os núcleos de vegetação nativa dentro do parque e uma extensa Área de Preservação Permanente (APP) no entorno do parque aquático.