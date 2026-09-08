Diamantes em paraíso da Bahia fizeram governo da França cobiçar local

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Nem só de belezas naturais se sustentou a cidade de Lençóis, localizada na Chapada Diamantina, no interior da Bahia. O paraíso baiano foi um dos grandes pólos de diamantes, atraindo o governo francês.

Registro da cidade de Lençóis - Foto: Xando Pereira /Ag. A Tarde

A primeira descoberta das pedras preciosas no local foi em 1844, às margens do rio Cumbucas, em Mucugê. A região foi expandida no ano seguinte, quando garimpeiros avançaram pela serra e deram origem ao povoado de Lençóis.

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A produção de pedras foi tão grande neste período que o município chegou a ser considerado o maior produtor mundial e o terceiro centro mais importante da Bahia entre 1845 e 1871, como mostram dados divulgados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN).

Interessados no tesouro escondido, o governo francês instalou um vice-consulado na cidade. No entanto, o espaço não durou muito tempo, pois a descoberta de novas jazidas na África do Sul provocou o declínio da atividade garimpeira na região.

Com a mudança de cenário, Lençóis se tornou um polo de ecoturismo, juntamente com a criação do Parque Nacional, em 1985, e outros pontos turísticos famosos que atraem pessoas de todo o Brasil até hoje.