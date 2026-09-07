Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > TURISMO

BAHIA NO TOPO

Cidade mais alta do Nordeste fica na Bahia e tem melhor café do país

O município produz 9 dos 10 cafés mais premiados do Brasil

Franciely Gomes
Por
Imagem ilustrativa da imagem Cidade mais alta do Nordeste fica na Bahia e tem melhor café do país
Foto: Rita Barreto | Bahiatursa

Nem só de calor e praias paradisíacas se resume a Bahia. O estado obriga a cidade mais alta e mais fria do Nordeste, responsável por produzir 9 dos 10 melhores cafés do Brasil, premiados internacionalmente.

O município em questão é Piatã, localizado no sul da Chapada Diamantina, cerca de 560 km de Salvador, capital do estado. De acordo com informações da prefeitura local, a cidade fica a 1.268 metros de altitude, com clima classificado como tropical de altitude.

Tudo sobre Turismo em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Encaixada entre a Serra da Tromba e a Serra da Santana, a cidade pode atingir temperaturas próximas de zero durante o inverno. De acordo com registros do Inmet e Climatempo, Piatã já registrou 3ºC em um destes períodos.

Leia Também:

NOVIDADE

Disney brasileira? Cidade turística ganhará píer temático de 500 metros
Disney brasileira? Cidade turística ganhará píer temático de 500 metros imagem

TURISMO

Ilha ‘surge do nada’ no Canadá e intriga moradores; entenda
Ilha ‘surge do nada’ no Canadá e intriga moradores; entenda imagem

TURISMO

Cidade vizinha à ‘Dubai Brasileira’ terá aeroporto de R$ 1 bilhão
Cidade vizinha à ‘Dubai Brasileira’ terá aeroporto de R$ 1 bilhão imagem

Produção de café

Além de seu clima frio em meio às montanhas, Piatã é detentora da produção dos melhores cafés do Brasil. De acordo com o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), a Chapada Diamantina recebeu a Indicação Geográfica na espécie Denominação de Origem para café, em outubro de 2024.

O reconhecimento projeta o município de maneira global. Em 2022, o local recebeu o primeiro lugar do Cup of Excellence, com nota 91,41 em uma escala de até 100, devido ao café da Fazenda Tijuco, de Antonio Rigno de Oliveira Filho.

A cidade também conquistou o segundo lugar da premiação, com o Sítio Bonilha, de Maridalton Silva Santana, que marcou 90,59 pontos. Sua produção dá origem a bebidas encorpadas, adocicadas e com notas de nozes e chocolate.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Bahia chapada diamantina Piatã

Relacionadas

Mais lidas