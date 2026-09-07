Cidade mais alta do Nordeste fica na Bahia e tem melhor café do país

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Nem só de calor e praias paradisíacas se resume a Bahia. O estado obriga a cidade mais alta e mais fria do Nordeste, responsável por produzir 9 dos 10 melhores cafés do Brasil, premiados internacionalmente.

O município em questão é Piatã, localizado no sul da Chapada Diamantina, cerca de 560 km de Salvador, capital do estado. De acordo com informações da prefeitura local, a cidade fica a 1.268 metros de altitude, com clima classificado como tropical de altitude.

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Encaixada entre a Serra da Tromba e a Serra da Santana, a cidade pode atingir temperaturas próximas de zero durante o inverno. De acordo com registros do Inmet e Climatempo, Piatã já registrou 3ºC em um destes períodos.

Produção de café

Além de seu clima frio em meio às montanhas, Piatã é detentora da produção dos melhores cafés do Brasil. De acordo com o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), a Chapada Diamantina recebeu a Indicação Geográfica na espécie Denominação de Origem para café, em outubro de 2024.

O reconhecimento projeta o município de maneira global. Em 2022, o local recebeu o primeiro lugar do Cup of Excellence, com nota 91,41 em uma escala de até 100, devido ao café da Fazenda Tijuco, de Antonio Rigno de Oliveira Filho.

A cidade também conquistou o segundo lugar da premiação, com o Sítio Bonilha, de Maridalton Silva Santana, que marcou 90,59 pontos. Sua produção dá origem a bebidas encorpadas, adocicadas e com notas de nozes e chocolate.