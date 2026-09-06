Ilha ‘surge do nada’ no Canadá e intriga moradores; entenda

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Uma ilha apareceu no meio de um lago no Canadá e chamou a atenção de pescadores e velejadores. O mais curioso, porém, não foi apenas o surgimento da estrutura, mas o fato de ela parecer ter desaparecido poucos dias depois.

O caso aconteceu no Lago Williston, na Colúmbia Britânica. A formação tem cerca de 70 metros de largura e 140 metros de comprimento, área equivalente a aproximadamente dois campos de futebol.

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Além do tamanho, outro detalhe despertou a curiosidade de quem avistou a ilha: ela tinha árvores altas e vegetação já desenvolvida, como se estivesse naquele local há anos.

Ilha foi registrada depois de ser confundida com montagem

O primeiro registro que chamou atenção foi publicado em meados de agosto por um velejador no Facebook. No vídeo, ele anunciou que havia uma nova ilha no Lago Williston.

A descoberta causou estranheza porque o lago é uma área bastante conhecida e mapeada. Criado em 1972, o reservatório é o sétimo maior lago artificial de água doce do mundo, com 1.773 km².

Todas as ilhas conhecidas do local costumam ser familiares para pescadores e velejadores. Por isso, a aparição de uma nova formação levantou dúvidas.

A BC Hydro, empresa responsável pela administração do lago, chegou a considerar a possibilidade de o vídeo ser falso, especialmente diante da facilidade de criação de imagens e vídeos com inteligência artificial.

Nos dias seguintes, porém, poucos relatos sobre a suposta ilha foram registrados. Por um período, ela parecia ter simplesmente desaparecido.

Estrutura estava no mapa desde julho

A história voltou a ganhar força no fim de agosto, quando novos relatos de velejadores foram reunidos a fotografias feitas durante sobrevoos e imagens de satélite.

As novas evidências ajudaram a confirmar que a formação realmente existia.

No dia 31 de agosto, a BC Hydro informou que havia localizado a ilha e descoberto que ela já aparecia nos registros cartográficos desde 21 de julho.

A explicação, no entanto, era diferente do que os primeiros relatos faziam parecer.

A estrutura não era uma ilha tradicional presa ao fundo do lago. Na realidade, tratava-se de uma ilha flutuante.

‘Ilha’ é formada por troncos, detritos e vegetação

Esse tipo de formação pode surgir em grandes reservatórios a partir do acúmulo de troncos e outros materiais ao longo de muitos anos.

Com a decomposição dos detritos, é formado um tipo de solo frágil. A vegetação consegue se desenvolver nesse material e criar raízes, formando uma estrutura que pode permanecer estável mesmo sem estar fixada ao fundo.

De acordo com Bob Gammer, porta-voz da BC Hydro, o nível da água pode ter contribuído para que a ilha se desprendesse.

O Lago Williston passou por um período de muita neve durante o inverno e de chuvas intensas no verão. Com isso, o reservatório atingiu seu nível máximo e as comportas de escoamento precisaram ser abertas pela primeira vez em 14 anos.

Segundo Gammer, quando o reservatório está cheio, a elevação do nível da água pode deslocar materiais que estavam presos nas margens ou em áreas protegidas, fazendo com que eles passem a flutuar.

A origem exata da ilha, entretanto, ainda não foi identificada.

Ilha não oferece risco à barragem

Atualmente, a formação está encostada em uma das margens do rio e não representa risco para a barragem, segundo a BC Hydro.

Mesmo assim, pescadores e velejadores foram alertados sobre a presença do obstáculo, que não possui sinalização.

A empresa também informou que visitantes e drones podem circular pelas proximidades, mas não devem desembarcar na ilha.

Isso porque o solo formado pela combinação de troncos e materiais em decomposição é instável e pode não suportar o peso de uma pessoa.

Fenômeno chama atenção de pesquisadores

A ilha também despertou o interesse de geólogos, ecologistas e outros pesquisadores que estudam a formação e o deslocamento de estruturas flutuantes com vegetação.

Para a BC Hydro, a descoberta solucionou parte do mistério, mas ainda deixou perguntas sobre a origem da formação e sobre como ela conseguiu se desprender e flutuar pelo reservatório.

A empresa afirmou que continuará acompanhando a ilha para entender melhor como ela se formou e quais serão seus próximos movimentos.