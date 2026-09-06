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Ilha ‘surge do nada’ no Canadá e intriga moradores; entenda

Estrutura com árvores maduras apareceu no Lago Williston e, dias depois, parecia ter desaparecido

Iarla Queiroz
Por
Ilha com árvores maduras intrigou pescadores no Canadá
Ilha com árvores maduras intrigou pescadores no Canadá - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Uma ilha apareceu no meio de um lago no Canadá e chamou a atenção de pescadores e velejadores. O mais curioso, porém, não foi apenas o surgimento da estrutura, mas o fato de ela parecer ter desaparecido poucos dias depois.

O caso aconteceu no Lago Williston, na Colúmbia Britânica. A formação tem cerca de 70 metros de largura e 140 metros de comprimento, área equivalente a aproximadamente dois campos de futebol.

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Além do tamanho, outro detalhe despertou a curiosidade de quem avistou a ilha: ela tinha árvores altas e vegetação já desenvolvida, como se estivesse naquele local há anos.

Ilha foi registrada depois de ser confundida com montagem

O primeiro registro que chamou atenção foi publicado em meados de agosto por um velejador no Facebook. No vídeo, ele anunciou que havia uma nova ilha no Lago Williston.

A descoberta causou estranheza porque o lago é uma área bastante conhecida e mapeada. Criado em 1972, o reservatório é o sétimo maior lago artificial de água doce do mundo, com 1.773 km².

Todas as ilhas conhecidas do local costumam ser familiares para pescadores e velejadores. Por isso, a aparição de uma nova formação levantou dúvidas.

A BC Hydro, empresa responsável pela administração do lago, chegou a considerar a possibilidade de o vídeo ser falso, especialmente diante da facilidade de criação de imagens e vídeos com inteligência artificial.

Nos dias seguintes, porém, poucos relatos sobre a suposta ilha foram registrados. Por um período, ela parecia ter simplesmente desaparecido.

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Estrutura estava no mapa desde julho

A história voltou a ganhar força no fim de agosto, quando novos relatos de velejadores foram reunidos a fotografias feitas durante sobrevoos e imagens de satélite.

As novas evidências ajudaram a confirmar que a formação realmente existia.

No dia 31 de agosto, a BC Hydro informou que havia localizado a ilha e descoberto que ela já aparecia nos registros cartográficos desde 21 de julho.

A explicação, no entanto, era diferente do que os primeiros relatos faziam parecer.

A estrutura não era uma ilha tradicional presa ao fundo do lago. Na realidade, tratava-se de uma ilha flutuante.

‘Ilha’ é formada por troncos, detritos e vegetação

Esse tipo de formação pode surgir em grandes reservatórios a partir do acúmulo de troncos e outros materiais ao longo de muitos anos.

Com a decomposição dos detritos, é formado um tipo de solo frágil. A vegetação consegue se desenvolver nesse material e criar raízes, formando uma estrutura que pode permanecer estável mesmo sem estar fixada ao fundo.

De acordo com Bob Gammer, porta-voz da BC Hydro, o nível da água pode ter contribuído para que a ilha se desprendesse.

O Lago Williston passou por um período de muita neve durante o inverno e de chuvas intensas no verão. Com isso, o reservatório atingiu seu nível máximo e as comportas de escoamento precisaram ser abertas pela primeira vez em 14 anos.

Segundo Gammer, quando o reservatório está cheio, a elevação do nível da água pode deslocar materiais que estavam presos nas margens ou em áreas protegidas, fazendo com que eles passem a flutuar.

A origem exata da ilha, entretanto, ainda não foi identificada.

Ilha não oferece risco à barragem

Atualmente, a formação está encostada em uma das margens do rio e não representa risco para a barragem, segundo a BC Hydro.

Mesmo assim, pescadores e velejadores foram alertados sobre a presença do obstáculo, que não possui sinalização.

A empresa também informou que visitantes e drones podem circular pelas proximidades, mas não devem desembarcar na ilha.

Isso porque o solo formado pela combinação de troncos e materiais em decomposição é instável e pode não suportar o peso de uma pessoa.

Fenômeno chama atenção de pesquisadores

A ilha também despertou o interesse de geólogos, ecologistas e outros pesquisadores que estudam a formação e o deslocamento de estruturas flutuantes com vegetação.

Para a BC Hydro, a descoberta solucionou parte do mistério, mas ainda deixou perguntas sobre a origem da formação e sobre como ela conseguiu se desprender e flutuar pelo reservatório.

A empresa afirmou que continuará acompanhando a ilha para entender melhor como ela se formou e quais serão seus próximos movimentos.

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