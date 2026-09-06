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LUA NA TERRA

Cientistas testam novos trajes em arena que simula a Lua; veja fotos

Instalação de alta tecnologia em Colônia recria a poeira e a gravidade para futuras missões

Redação e AFP
Por Redação e AFP
Cientistas testam trajes espaciais na nova instalação de simulação lunar LUNA
Cientistas testam trajes espaciais na nova instalação de simulação lunar LUNA - Foto: INA FASSBENDER/AFP

Durante um evento para a imprensa na Alemanha, cientistas e pesquisadores realizaram um dos testes mais realistas já feitos para simular a presença humana no solo lunar. Vestindo trajes espaciais de última geração, especialistas caminharam sobre uma arena de alta tecnologia projetada para recriar com precisão milimétrica os desafios enfrentados pelos astronautas.

A atividade ocorreu no complexo LUNA, a nova e impressionante instalação de simulação da Agência Espacial Europeia (ESA) operada em parceria com o Centro Aeroespacial Alemão (DLR). O centro fica localizado no campus de Colônia-Porz, ao lado do Centro Europeu de Astronautas.

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  • Cientistas testam trajes espaciais durante um evento para a imprensa na nova instalação de simulação lunar LUNA, no campus do Centro Aeroespacial Alemão (DLR), próximo ao Centro Europeu de Astronautas da Agência Espacial Europeia (ESA), em Colônia-Porz, no oeste da Alemanha, em 3 de setembro de 2026.
  • Cientistas testam trajes espaciais durante um evento para a imprensa na nova instalação de simulação lunar LUNA, no campus do Centro Aeroespacial Alemão (DLR), próximo ao Centro Europeu de Astronautas da Agência Espacial Europeia (ESA), em Colônia-Porz, no oeste da Alemanha, em 3 de setembro de 2026.
  • Cientistas testam trajes espaciais durante um evento para a imprensa na nova instalação de simulação lunar LUNA, no campus do Centro Aeroespacial Alemão (DLR), próximo ao Centro Europeu de Astronautas da Agência Espacial Europeia (ESA), em Colônia-Porz, no oeste da Alemanha, em 3 de setembro de 2026.
  • Cientistas testam trajes espaciais durante um evento para a imprensa na nova instalação de simulação lunar LUNA, no campus do Centro Aeroespacial Alemão (DLR), próximo ao Centro Europeu de Astronautas da Agência Espacial Europeia (ESA), em Colônia-Porz, no oeste da Alemanha, em 3 de setembro de 2026.
  • Cientistas testam trajes espaciais durante um evento para a imprensa na nova instalação de simulação lunar LUNA, no campus do Centro Aeroespacial Alemão (DLR), próximo ao Centro Europeu de Astronautas da Agência Espacial Europeia (ESA), em Colônia-Porz, no oeste da Alemanha, em 3 de setembro de 2026.
  • O astronauta alemão Matthias Maurer observa durante um evento para a imprensa na nova instalação de simulação lunar LUNA, no campus do Centro Aeroespacial Alemão (DLR), próximo ao Centro Europeu de Astronautas da Agência Espacial Europeia (ESA), em Colônia-Porz, no oeste da Alemanha, em 3 de setembro de 2026.
  • Cientistas testam trajes espaciais durante um evento para a imprensa na nova instalação de simulação lunar LUNA, no campus do Centro Aeroespacial Alemão (DLR), próximo ao Centro Europeu de Astronautas da Agência Espacial Europeia (ESA), em Colônia-Porz, no oeste da Alemanha, em 3 de setembro de 2026.
  • Cientistas testam trajes espaciais durante um evento para a imprensa na nova instalação de simulação lunar LUNA, no campus do Centro Aeroespacial Alemão (DLR), próximo ao Centro Europeu de Astronautas da Agência Espacial Europeia (ESA), em Colônia-Porz, no oeste da Alemanha, em 3 de setembro de 2026.
  • Os astronautas alemães Alexander Gerst (à esquerda) e Matthias Maurer (ao centro) participam de um evento para a imprensa com o ministro-presidente da Renânia do Norte-Vestfália, Hendrik Wuest (à direita), na nova instalação de simulação lunar LUNA, situada no campus do Centro Aeroespacial Alemão (DLR).
  • Um cientista testa um traje espacial durante um evento para a imprensa na nova instalação de simulação lunar LUNA, no campus do Centro Aeroespacial Alemão (DLR), próximo ao Centro Europeu de Astronautas da Agência Espacial Europeia (ESA), em Colônia-Porz, no oeste da Alemanha, em 3 de setembro de 2026.
  • Uma foto tirada em 3 de setembro de 2026 mostra o habitat espacial Flexhab (Future Lunar Exploration Habitat) ao lado da nova instalação de simulação lunar LUNA, no campus do Centro Aeroespacial Alemão (DLR), próximo ao Centro Europeu de Astronautas da Agência Espacial Europeia (ESA), em Colônia-Porz, no oeste da Alemanha.
  • O astronauta alemão Matthias Maurer posa para fotos ao lado de um traje espacial durante um evento de imprensa na nova instalação de simulação lunar LUNA, no campus do Centro Aeroespacial Alemão (DLR), próximo ao Centro Europeu de Astronautas da Agência Espacial Europeia (ESA), em Colônia-Porz, no oeste da Alemanha, em 3 de setembro de 2026.

O espaço de 700 metros quadrados foi transformado em um verdadeiro pedaço do satélite natural na Terra. Para reproduzir o solo acidentado e abrasivo, a arena foi preenchida com 900 toneladas de um material vulcânico especial derivado do basalto, que imita as propriedades físicas e químicas do regolito lunar.

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Além do solo, os testes abordam outros grandes desafios de uma missão espacial:

  • Simulador de Sol: Um sistema de iluminação capaz de recriar as sombras projetadas e a luz ofuscante das regiões polares da Lua;
  • Gravidade reduzida: Suspensões de alta tecnologia que "aliviam" o peso dos operadores para simular a atração gravitacional lunar, equivalente a apenas 1/6 da Terra;
  • Módulo de convivência: O habitáculo FLEXhab, onde a rotina de trabalho e descanso dos astronautas é monitorada.

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Os testes práticos com trajes espaciais são cruciais para avaliar a mobilidade dos cientistas, a resistência das articulações do vestuário e o impacto da poeira abrasiva nos equipamentos.

A instalação LUNA funcionará como um hub internacional aberto para agências espaciais, universidades e startups de tecnologia. A meta é validar sistemas antes que eles sejam enviados em missões oficiais, garantindo a segurança das tripulações que voltarão a pisar no solo lunar nos próximos anos.

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Cientista espaço sideral lua

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