Cientistas testam novos trajes em arena que simula a Lua; veja fotos

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Durante um evento para a imprensa na Alemanha, cientistas e pesquisadores realizaram um dos testes mais realistas já feitos para simular a presença humana no solo lunar. Vestindo trajes espaciais de última geração, especialistas caminharam sobre uma arena de alta tecnologia projetada para recriar com precisão milimétrica os desafios enfrentados pelos astronautas.



A atividade ocorreu no complexo LUNA, a nova e impressionante instalação de simulação da Agência Espacial Europeia (ESA) operada em parceria com o Centro Aeroespacial Alemão (DLR). O centro fica localizado no campus de Colônia-Porz, ao lado do Centro Europeu de Astronautas.

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O espaço de 700 metros quadrados foi transformado em um verdadeiro pedaço do satélite natural na Terra. Para reproduzir o solo acidentado e abrasivo, a arena foi preenchida com 900 toneladas de um material vulcânico especial derivado do basalto, que imita as propriedades físicas e químicas do regolito lunar.

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Além do solo, os testes abordam outros grandes desafios de uma missão espacial:

Simulador de Sol: Um sistema de iluminação capaz de recriar as sombras projetadas e a luz ofuscante das regiões polares da Lua;

Um sistema de iluminação capaz de recriar as sombras projetadas e a luz ofuscante das regiões polares da Lua; Gravidade reduzida: Suspensões de alta tecnologia que "aliviam" o peso dos operadores para simular a atração gravitacional lunar, equivalente a apenas 1/6 da Terra;

Suspensões de alta tecnologia que "aliviam" o peso dos operadores para simular a atração gravitacional lunar, equivalente a apenas 1/6 da Terra; Módulo de convivência: O habitáculo FLEXhab, onde a rotina de trabalho e descanso dos astronautas é monitorada.

Os testes práticos com trajes espaciais são cruciais para avaliar a mobilidade dos cientistas, a resistência das articulações do vestuário e o impacto da poeira abrasiva nos equipamentos.

A instalação LUNA funcionará como um hub internacional aberto para agências espaciais, universidades e startups de tecnologia. A meta é validar sistemas antes que eles sejam enviados em missões oficiais, garantindo a segurança das tripulações que voltarão a pisar no solo lunar nos próximos anos.