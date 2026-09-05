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Astro é morto a tiros ao lado da esposa grávida no México

A filha do casal, o cachorro e a babá também foram encontrados mortos

Carla Melo
Por
Jonathas e esposa
Jonathas e esposa - Foto: Reprodução | Instagram

O tecladista mexicano Jonathan Meléndez, de 38 anos, foi morto a tiros ao lado da esposa grávida, da filha de três anos, da babá da criança e do cachorro da família, em uma cobertura de luxo em Atizapán de Zaragoza, na região da Cidade do México.

De acordo com informações da Procuradoria-Geral do Estado do México, e divulgadas pela CNN internacional, apenas um filho do casal, de 6 anos, sobreviveu.

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O crime

Ainda segundo o órgão, Jonathan Meléndez e a mulher, Ana Paola, de 35 anos, estavam amarrados com fita adesiva. O cachorro da família também foi encontrado morto e com as quatro patas amarradas com fita adesiva.

As quatro vítimas sofreram ferimentos provocados por arma de fogo, três delas na cabeça. Conforme a apuração das autoridades, os assassinatos ocorreram entre 17h30 e 19h40, mesmo período em que vizinhos relataram ter ouvido gritos e disparos.

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A suspeita era de que os assassinos fossem pessoas próximas da família. Em menos de 12 horas de investigação, dois homens foram identificados e presos pelas autoridades: Diego Sebastián "N" e Gerardo "N".

Quem era Jonathan Meléndez

Jonathan Meléndez foi tecladista, compositor e produtor do Camilo Séptimo, uma das bandas mais famosas do cenário alternativo mexicano. Na página do grupo nas redes sociais, a equipe publicou uma mensagem de despedida ao músico "com imenso amor e gratidão" e disse que sua memória permanecerá viva.

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Tags

assassinato méxico Morte mundo Polícia

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