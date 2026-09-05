PEDOFILIA
Locutor é demitido de programa após acessar conteúdo de pedofilia
Homem foi flagrado e denunciada por outro passageiro da aeronave que viajava
Jim Thornton foi demitido do programa Wheel of Fortune, da Sony Pictures Television Studios, após ser flagrado vendo conteúdo de pedofilia durante um voo. O comunicador teria aberto um chat com registros criminosos.
A denúncia foi feita por outro passageiro da aeronave, que notou o teor do conteúdo assistido por Jim e chamou uma comissária de bordo para entregá-lo. A mulher acionou o sistema de segurança do avião e chamou a polícia para recepcionar o homem na saída do voo.
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Apesar da interrogação, o locutor foi liberado minutos depois. De acordo com o TMZ, o voo saiu de Charlotte, na Carolina do Norte, para Los Angeles, ambos nos Estados Unidos, no dia 14 de maio.
Em nota enviada ao Page Six, a Sony alegou que o caso estava sendo investigado de maneira interna e a demissão do apresentador só foi formalizada nesta semana. “Após uma investigação completa, o emprego de Jim Thornton com Wheel of Fortune foi encerrado, com efeito imediato”, disseram.