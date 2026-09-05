Locutor é demitido de programa após acessar conteúdo de pedofilia

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Jim Thornton foi demitido do programa Wheel of Fortune, da Sony Pictures Television Studios, após ser flagrado vendo conteúdo de pedofilia durante um voo. O comunicador teria aberto um chat com registros criminosos.

A denúncia foi feita por outro passageiro da aeronave, que notou o teor do conteúdo assistido por Jim e chamou uma comissária de bordo para entregá-lo. A mulher acionou o sistema de segurança do avião e chamou a polícia para recepcionar o homem na saída do voo.

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Apesar da interrogação, o locutor foi liberado minutos depois. De acordo com o TMZ, o voo saiu de Charlotte, na Carolina do Norte, para Los Angeles, ambos nos Estados Unidos, no dia 14 de maio.

Em nota enviada ao Page Six, a Sony alegou que o caso estava sendo investigado de maneira interna e a demissão do apresentador só foi formalizada nesta semana. “Após uma investigação completa, o emprego de Jim Thornton com Wheel of Fortune foi encerrado, com efeito imediato”, disseram.