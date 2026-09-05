ONU aprova adoção de novo mapa-múndi; saiba o que mudou

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O mapa-múndi irá mudar em breve. A Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU) aprovou a adoção de uma nova versão, que mostra a real dimensão da África, que aparece 14 vezes menor do que seu tamanho real.

A mudança foi aprovada com 164 votos, com oposição apenas dos Estados Unidos. Outros seis países se abateram durante a votação, que foi liderada pelo Togo e apoiada por países da União Africana, são eles: Estônia, Geórgia, Lituânia, Moldávia, Sérvia e Ucrânia.

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AGORA: Assembleia Geral aprovou por 164 votos resolução “Corrija o mapa”, que busca alterar a representação cartográfica global e mostrar de forma mais justa o tamanho da África, América Latina e Sul da Ásia. Modelos atuais tornam essas regiões proporcionalmente menores. pic.twitter.com/roi4zArFEY — ONU News Português (@ONUNews) September 4, 2026

No entanto, a decisão não obriga os países a adotarem o novo modelo de emapa, mas incentiva governos, escolas, organizações internacionais e empresas de tecnologia a utilizarem a projeção da Terra Igual.

Adotado no século 16 para fins de navegação, o mapa-múndi anterior seguia a projeção de Mercator e contava com algumas distorções, como a ampliação de áreas ao norte e ao sul da linha do Equador, além de reduzir áreas da América Latina.