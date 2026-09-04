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DIREITOS AUTORAIS

Donos de Dragon Ball travam projeto de R$ 35 bilhões perto de Paris

Toei Animation desmente anúncio de Macron e afirma não ter cedido licença para o projeto

Redação
Por Redação
Uma mulher observa uma estátua de Dragon Ball em uma loja na estação de metrô de Tóquio, em 4 de setembro de 2026.
Uma mulher observa uma estátua de Dragon Ball em uma loja na estação de metrô de Tóquio, em 4 de setembro de 2026. - Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP

O ambicioso plano de erguer o primeiro parque temático do universo Dragon Ball na Europa sofreu um forte revés. Em um desmentido público que pegou o mercado de entretenimento de surpresa, os estúdios japoneses responsáveis pela franquia negaram categoricamente ter autorizado a criação do complexo perto de Paris, na França.

A manifestação oficial da Toei Animation coloca em xeque o anúncio feito pelo presidente francês Emmanuel Macron em parceria com o governo da Arábia Saudita. A promessa previa um megainvestimento de 6 bilhões de euros (cerca de R$ 35 bilhões) para erguer polos de lazer na cidade de Cergy-Pontoise.

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No entanto, a Toei garantiu que não assinou nenhum contrato nem cedeu os direitos de imagem dos personagens criados por Akira Toriyama para que as obras tivessem início em solo francês.

O impasse expõe a complexidade do mercado editorial e de entretenimento japonês, no qual marcas gigantescas têm suas licenças divididas entre diferentes corporações globais:

  • Toei Animation: Detém os direitos das animações e produções para TV, e afirmou "desconhecer qualquer elemento" que viabilize o parque;
  • Editora Shueisha: Responsável pelas publicações dos mangás originais, a empresa declarou à imprensa que não possui vínculo com o projeto em Paris;
  • Bandai Namco: Detentora dos direitos para videogames e brinquedos, preferiu não se pronunciar sobre a polêmica.

Sem a licença oficial dos detentores japoneses, o projeto imobiliário não pode utilizar nomes, cenários ou a imagem dos personagens do anime sob risco de batalhas judiciais internacionais.

"Alguns meios de comunicação informaram que foi tomada a decisão de construir um parque de Dragon Ball na França. Nem a nossa empresa, nem nenhuma das proprietárias da marca concederam licença para isso", cravou a Toei em nota oficial.

Apesar da repercussão negativa no setor de turismo e entretenimento, o Palácio do Elysée ainda não se posicionou para esclarecer se haverá uma tentativa de renegociação com os executivos em Tóquio ou se o plano do parque será reformulado.

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  • A woman shops at the Dragon Ball store at the Tokyo Metro station in Tokyo on September 4, 2026. The Japanese rights holders for the Dragon Ball character have denied consenting to the construction of a theme park dedicated to the famous manga character in the Paris region. (Photo by Andrew CABALLERO-REYNOLDS / AFP)
  • Os detentores japoneses dos direitos do personagem Dragon Ball negaram ter autorizado a construção de um parque temático dedicado ao famoso personagem de mangá na região de Paris.
  • Uma mulher observa uma estátua de Dragon Ball em uma loja na estação de metrô de Tóquio, em 4 de setembro de 2026.
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Dragon Ball frança Macron

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