Só 6 episódios: série da Netflix é um dos grandes sucessos de 2026

Se a sexta-feira finalmente trouxe algumas horas de folga, nada melhor do que encontrar uma série curta para ocupar o sofá sem transformar a maratona em um compromisso de vários dias.

Com apenas seis episódios, Dele & Dela é uma produção da Netflix que pode ser concluída em pouco mais de cinco horas, já que cada capítulo tem cerca de 45 minutos.

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Lançada em 2026, a minissérie policial se tornou um dos grandes sucessos de mistério do ano e chegou ao TOP 10 de produções em língua inglesa mais vistas da plataforma.

A história acompanha um assassinato em uma pequena cidade da Geórgia, mas rapidamente transforma a investigação em um jogo de desconfiança entre os próprios protagonistas.



Para quem quer aproveitar o tempo livre e fugir do tédio com uma trama cheia de mistérios, a produção pode render uma maratona ao longo de um único dia ou durante o fim de semana.

Uma investigação que coloca os protagonistas em lados opostos

Em Dele & Dela, o calor de Atlanta serve de cenário para a rotina reclusa de Anna Andrews (Tessa Thompson), uma âncora jornalística que vem se afastando dos amigos e da própria carreira.

A situação muda quando ela descobre um assassinato em Dahlonega, sua cidade natal no norte da Geórgia. Anna decide voltar ao local em busca de respostas, mas acaba entrando no radar de Jack Harper (Jon Bernthal), detetive responsável pela investigação.

O problema é que Jack não vê Anna apenas como alguém interessada em descobrir o que aconteceu. Ele passa a desconfiar de seu possível envolvimento no crime. A relação entre os dois se torna ainda mais complicada porque eles são ex-marido e mulher.

Conforme novos acontecimentos surgem, os dois começam a investigar o caso por conta própria e passam a desconfiar um do outro. Enquanto isso, as mortes continuam se acumulando e o mistério ganha novas camadas.

Seis episódios para uma maratona

O formato enxuto é um dos pontos que podem chamar a atenção de quem procura algo rápido para assistir. São seis episódios, com média de 45 minutos cada, o que resulta em pouco mais de cinco horas para acompanhar toda a história.

A estrutura também permite que a produção seja encaixada facilmente em uma tarde tranquila. Durante o final da semana, a série pode ser uma opção para quem quer começar uma história de suspense sem precisar reservar vários dias para chegar ao final.

A narrativa alterna os pontos de vista de Anna e Jack, estratégia que ajuda a esconder informações e apresentar novas pistas ao longo dos episódios. O resultado é uma investigação na qual as certezas mudam conforme a história avança.

De adaptação de livro a fenômeno de audiência

Criada por William Oldroyd, a minissérie adapta o romance homônimo de Alice Feeney, publicado em 2020. A história original acompanha Jack Harper e Anna Andrews, cujo relacionamento é abalado por uma sequência de assassinatos.

O desempenho da adaptação chamou atenção dentro do catálogo da Netflix. Segundo dados multiplataforma da Nielsen, Dele & Dela alcançou média de 25,6 milhões de espectadores nos primeiros 35 dias de exibição, ficando à frente de outras produções populares do ano.

A minissérie também chegou ao TOP 10 histórico de séries da Netflix em língua inglesa. Após 91 dias disponível, registrava 98,2 milhões de visualizações e ultrapassava a primeira temporada de O Agente Noturno, de 2023, no ranking.

Segundo os dados citados, a produção acumulava ainda 428,9 milhões de horas assistidas.

Elenco reúne nomes conhecidos

Tessa Thompson e Jon Bernthal lideram o elenco como Anna e Jack. A produção também conta com Pablo Schreiber, Marin Ireland, Sunita Mani, Rebecca Rittenhouse, Crystal Fox, Chris Bauer e Poppy Liu.

A adaptação foi desenvolvida por William Oldroyd, enquanto Dee Johnson atua como showrunner.

Bernthal, conhecido por interpretar o Justiceiro no universo da Marvel e Shane em The Walking Dead, aparece novamente em uma produção de suspense no papel do detetive que tenta solucionar os assassinatos enquanto passa a desconfiar da própria esposa.

O que dizem as avaliações

Apesar do desempenho expressivo de audiência, Dele & Dela não conquistou unanimidade entre crítica e público.

No Rotten Tomatoes, a série aparece com 70% de aprovação da crítica e 62% entre os espectadores. As atuações de Tessa Thompson e Jon Bernthal estão entre os aspectos mais destacados positivamente.

A repercussão também cresceu em torno do desfecho. Mesmo com críticas ao desenvolvimento da trama em alguns momentos, o final se tornou um dos assuntos comentados em torno da produção na Netflix em 2026.

Vale a pena?

Sim. Para quem gosta de suspense, mistério e tramas com reviravoltas, Dele & Dela é uma opção que merece ser considerada, principalmente por quem procura uma produção curta para assistir durante a folga.

A série foi lançada em 2026 e acabou se tornando um dos grandes sucessos de mistério do ano, mas pode passar despercebida em meio à quantidade de novidades que chegam ao catálogo.

Ainda assim, com seis episódios e pouco mais de cinco horas de duração, vale a pena revisitar a produção ao longo desta semana e descobrir por que ela conseguiu alcançar números tão expressivos de audiência.