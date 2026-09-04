Minissérie de suspense da Netflix com 6 episódios merece sua atenção

Para quem finalmente encontrou uma folga na semana e quer aproveitar algumas horas no sofá nesta sexta-feira, uma minissérie de suspense pode ser uma boa alternativa para fugir do tédio.

Confie em Mim, produção da Netflix lançada em 2022, tem seis episódios com média de 50 minutos cada, resultando em pouco mais de cinco horas de duração. A trama baseada em uma obra de Harlan Coben combina desaparecimento, investigação e conflitos familiares em uma história marcada por reviravoltas.

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A produção acabou ficando menos lembrada em meio às novidades que chegam constantemente ao catálogo da Netflix, mas continua sendo uma opção para quem procura uma série curta para assistir de uma vez. Além disso, a plataforma já confirmou uma segunda temporada.

Uma família começa a desconfiar de tudo

Confie em Mim acompanha Anna (Magdalena Boczarska) e Michael Barczyk (Leszek Lichota), um casal que passa a controlar mais de perto a vida do filho Adam depois que um colega de classe do jovem morre após cometer suicídio.

A preocupação faz com que os pais adotem medidas cada vez mais invasivas. Com um aplicativo espião, eles conseguem acessar as mensagens de texto do filho e acabam encontrando uma conversa estranha entre Adam e um número desconhecido.

A situação se torna ainda mais complicada quando uma pessoa próxima é assassinada. Diante do crime, Anna e Michael passam a suspeitar que o próprio filho possa estar envolvido.

Enquanto os pais tentam entender o que está acontecendo, outros responsáveis também começam a desconfiar dos próprios filhos. A escola passa a ser tomada por uma atmosfera de paranoia, enquanto os jovens, prestes a entrar na vida adulta, tentam lidar com as consequências de suas próprias decisões.

A história de Harlan Coben

A série é baseada no livro de Harlan Coben e faz parte de um conjunto de produções adaptadas das obras do escritor para a Netflix.

O autor assinou um acordo com a plataforma em 2018, que resultou em diferentes adaptações para o streaming. Entre elas estão Não Fale com Estranhos, Safe, O Inocente, Desaparecido Para Sempre, Fique Comigo e Silêncio na Floresta. Além do sucesso recente, Eu Vou Te Encontrar.

Confie em Mim também estabelece uma conexão com Silêncio na Floresta. Embora não seja uma sequência da produção, a série conta com Agnieszka Grochowska e Grzegorz Damięcki, que retornam aos papéis de Laura Goldsztajn e Pawel Kopinski.

Suspense ganha força com o desaparecimento

A trama se passa em uma comunidade formada por casas de luxo, onde os moradores aparentam levar uma vida tranquila e conhecer bem uns aos outros. Esse cenário muda quando Adam, de 18 anos, desaparece sem deixar rastros.

A partir do desaparecimento, a história passa a acompanhar as tentativas dos pais de descobrir o que aconteceu, enquanto novos conflitos surgem entre os moradores e seus filhos.

A investigação também coloca em dúvida as relações construídas naquele ambiente. Os pais querem proteger os jovens, mas, ao mesmo tempo, precisam lidar com segredos que começam a aparecer durante a busca por Adam.

Uma opção para maratonar em poucas horas

Com seis episódios de aproximadamente 50 minutos, Confie em Mim pode ser concluída em pouco mais de cinco horas. O formato curto permite encaixar a produção em um dia de folga ou dividir a história ao longo do fim de semana.

A duração também favorece quem procura uma série de suspense que não exija vários dias para chegar ao fim. A trama aposta no desaparecimento de um adolescente, nos segredos familiares e na crescente desconfiança entre pais e filhos para conduzir a história.

Vale a pena?

Sim. Para quem gosta de suspense, mistério e histórias construídas a partir de segredos e reviravoltas, Confie em Mim pode ser uma produção interessante para revisitar nesta semana.

Lançada em 2022, a série acabou ficando menos comentada diante de outras novidades do catálogo, mas seu formato enxuto e a história baseada em Harlan Coben tornam a produção uma alternativa para quem quer aproveitar uma folga e passar algumas horas diante de uma trama de suspense.