Animação baiana chega a festival de cinema com alcance nacional

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A animação baiana “Como Nasce um Rio” será exibida nesta sexta-feira, 4 de setembro, às 19h, durante a primeira edição do Macacos Cine Fest – Festival de Cinema de São Sebastião das Águas Claras, realizado no distrito de Macacos, em Nova Lima (MG).

Dirigido por Luma Flôres, o filme integra a sessão “Amanhã, quando nasci”, da Mostra Competitiva.



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A produção audiovisual da Bahia está entre os 44 trabalhos selecionados para o festival, que recebeu 740 filmes de todos os estados brasileiros. A programação começou na quinta-feira, 3, e segue até segunda-feira, 7, reunindo obras de diferentes regiões, linguagens e categorias.

Filme acompanha jornada de descobertas

Produzido em 2025, “Como Nasce um Rio” acompanha Ayla, que acorda em uma paisagem montanhosa, cercada por vegetações e por um rio.

Movida pela curiosidade e pela vontade de conhecer o lugar, ela inicia uma jornada de descobertas e mergulhos. Ao descobrir onde está, também descobre a si mesma.

Com oito minutos de duração, o filme é classificado como animação e tem a fantasia como gênero e temática.

Exibição acontece em Macacos

A sessão “Amanhã, quando nasci”, que inclui o filme baiano, será realizada às 19h desta sexta-feira, 4, na Sala de Cinema da Associação Comunitária de Macacos.

O espaço fica na Rua Dona Maria da Glória, 711, no distrito de Macacos, em Nova Lima, Minas Gerais.

Festival reúne cinema e outras atividades

Com o tema “Ressonâncias e Ruídos”, o Macacos Cine Fest propõe uma programação voltada às relações entre imagem e som e àquilo que permanece, reverbera ou rompe com o habitual.

Além das mostras de filmes, o festival conta com sessões especiais, cinema infantil, shows, bate-papos, oficinas, circo e projeção mapeada.

A primeira edição do evento reúne produções selecionadas a partir dos 740 filmes inscritos, representando diferentes regiões e formatos do cinema brasileiro.