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CINEMA BAIANO

Animação baiana chega a festival de cinema com alcance nacional

Filme dirigido por Luma Flôres será exibido na Mostra Competitiva do Macacos Cine Fest

Beatriz Santos
Por
Filme foi dirigido por Luma Flôres
Filme foi dirigido por Luma Flôres - Foto: Divulgação

A animação baiana “Como Nasce um Rio” será exibida nesta sexta-feira, 4 de setembro, às 19h, durante a primeira edição do Macacos Cine Fest – Festival de Cinema de São Sebastião das Águas Claras, realizado no distrito de Macacos, em Nova Lima (MG).

Dirigido por Luma Flôres, o filme integra a sessão “Amanhã, quando nasci”, da Mostra Competitiva.

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A produção audiovisual da Bahia está entre os 44 trabalhos selecionados para o festival, que recebeu 740 filmes de todos os estados brasileiros. A programação começou na quinta-feira, 3, e segue até segunda-feira, 7, reunindo obras de diferentes regiões, linguagens e categorias.

Filme acompanha jornada de descobertas

Produzido em 2025, “Como Nasce um Rio” acompanha Ayla, que acorda em uma paisagem montanhosa, cercada por vegetações e por um rio.

Movida pela curiosidade e pela vontade de conhecer o lugar, ela inicia uma jornada de descobertas e mergulhos. Ao descobrir onde está, também descobre a si mesma.

Com oito minutos de duração, o filme é classificado como animação e tem a fantasia como gênero e temática.

Exibição acontece em Macacos

A sessão “Amanhã, quando nasci”, que inclui o filme baiano, será realizada às 19h desta sexta-feira, 4, na Sala de Cinema da Associação Comunitária de Macacos.

O espaço fica na Rua Dona Maria da Glória, 711, no distrito de Macacos, em Nova Lima, Minas Gerais.

Festival reúne cinema e outras atividades

Com o tema “Ressonâncias e Ruídos”, o Macacos Cine Fest propõe uma programação voltada às relações entre imagem e som e àquilo que permanece, reverbera ou rompe com o habitual.

Além das mostras de filmes, o festival conta com sessões especiais, cinema infantil, shows, bate-papos, oficinas, circo e projeção mapeada.

A primeira edição do evento reúne produções selecionadas a partir dos 740 filmes inscritos, representando diferentes regiões e formatos do cinema brasileiro.

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