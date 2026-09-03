Novo filme de ação do Prime Video é a maior aposta da semana

Com apenas 1h24 de duração e uma trama que coloca uma mãe em uma corrida desesperada pelas ruas de Londres, Corrida Contra O Tempo chegou ao Prime Video nesta quarta-feira, 2, como uma opção para quem procura um filme rápido para assistir depois de um dia cheio.

Protagonizado por Gal Gadot, conhecida mundialmente por interpretar a Mulher-Maravilha no cinema, o thriller psicológico aposta em ação, perseguições e suspense para quem quer relaxar sem encarar uma produção longa.

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Para quem tem pouco tempo livre durante a semana, o longa pode funcionar especialmente bem. Em vez de exigir horas de dedicação, a história se desenvolve em apenas 84 minutos e acompanha praticamente em tempo real a corrida de sua protagonista para tentar salvar o filho.

É uma escolha para apertar o play depois do trabalho, descansar no sofá e acompanhar uma trama de ritmo acelerado sem precisar embarcar em uma longa maratona.



Uma corrida contra o relógio

Maia Marten, vivida por Gal Gadot, é uma advogada de elite em Londres acostumada a estar sempre no controle. Sua rotina muda completamente durante uma corrida matinal, quando recebe um telefonema informando que seu filho, Noah, foi sequestrado.

Do outro lado da linha está um homem misterioso, interpretado vocalmente por Damian Lewis, que estabelece regras precisas para que a criança seja devolvida. Maia precisa continuar correndo, obedecer às instruções e não contar a ninguém o que está acontecendo. Caso pare ou procure ajuda, o filho corre risco de morrer.

O problema se torna ainda maior quando ela descobre que a ameaça está relacionada à própria carreira. As ordens recebidas pelo telefone conduzem Maia a uma missão envolvendo um de seus casos profissionais, fazendo com que sua vida pessoal e seu trabalho entrem em rota de colisão.

Londres vira cenário para uma perseguição

Dirigido por Kevin Macdonald e escrito por Mark Gibson, Corrida Contra O Tempo transforma Londres em um grande labirinto para a protagonista atravessar enquanto tenta cumprir as exigências do sequestrador.

A história passa por ruas movimentadas e túneis subterrâneos, explorando a sensação de que Maia está constantemente sendo observada. A direção utiliza cortes rápidos, câmeras em movimento e diferentes ângulos da cidade para reforçar a urgência da situação.

Um dos elementos mais interessantes está justamente na construção visual. O trabalho de fotografia de Anthony Dod Mantle aposta em closes extremos e imagens frenéticas, acompanhando o suor, a respiração e o desespero da protagonista enquanto ela corre contra o tempo.

A edição de Sam Rice-Edwards também contribui para o ritmo, alternando os momentos de tensão com lembranças envolvendo Noah. Já o desenho de som ajuda a criar uma atmosfera caótica, combinando a trilha de Tom Hodge com músicas de Scott Joplin e da banda Blondie.

Gal Gadot carrega boa parte da ação

Gal Gadot assume praticamente todo o peso da produção e passa grande parte do filme correndo pelas ruas de Londres, enfrentando obstáculos e tentando descobrir quem está por trás do sequestro.

A exigência física da personagem é um dos aspectos que funcionam melhor. A protagonista está constantemente em movimento e precisa reagir rapidamente às novas ordens recebidas, o que mantém uma sensação permanente de urgência.

O filme, porém, encontra dificuldades quando precisa transformar essa premissa em um suspense realmente angustiante. A repetição da estrutura, com Maia recebendo uma ordem, seguindo para determinado ponto e enfrentando um novo obstáculo, pode diminuir o impacto de algumas situações.

Damian Lewis, responsável pela voz do sequestrador, funciona de maneira diferente. Como permanece distante fisicamente da protagonista durante boa parte da história, sua presença é construída principalmente através das ligações telefônicas.

Quando a técnica supera o roteiro

Apesar da execução visual mais energética, o roteiro é apontado como um dos principais problemas do longa. A história parte de uma ideia simples e potencialmente eficiente, mas acaba recorrendo a algumas soluções previsíveis e diálogos excessivamente explicativos.

A inconsistência do antagonista também prejudica a tensão. Em determinados momentos, ele parece ter controle absoluto sobre a tecnologia e os acontecimentos; em outros, suas ações são mais facilmente contornadas para que a narrativa consiga avançar.

Ainda assim, há momentos de criatividade. Um deles acontece próximo do fim, quando a montagem revisita uma situação anterior no metrô e apresenta novos significados para o que havia acontecido. A sequência revela que o raciocínio jurídico de Maia também funciona como uma ferramenta para enfrentar a situação extrema em que foi colocada.

O resultado, portanto, fica dividido. A produção entrega um espetáculo tecnicamente bem construído, mas não consegue sustentar com a mesma força a história e algumas de suas atuações.

Vale a pena?

Sim, mas com algumas ressalvas. Para quem procura uma produção curta, divertida e descomplicada para assistir depois de um dia cansativo, Corrida Contra O Tempo pode cumprir bem essa função. A duração de apenas 84 minutos também favorece quem não tem tempo ou disposição para acompanhar filmes longos.

Fãs de ação, perseguições e thrillers de ritmo acelerado provavelmente encontrarão uma opção interessante para uma sessão rápida no Prime Video. A presença de Gal Gadot e a ambientação urbana de Londres ajudam a tornar a experiência mais movimentada.

Por outro lado, espectadores mais exigentes podem se incomodar com o roteiro previsível, a estrutura repetitiva e algumas escolhas de atuação. Quem espera um suspense psicológico realmente sofisticado ou uma produção de alta tensão pode acabar decepcionado.

No fim, Corrida Contra O Tempo funciona melhor quando encarado pelo que se propõe a entregar: um thriller curto e direto para animar uma noite de entretenimento sem exigir muito tempo ou atenção.