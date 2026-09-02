Só 7 episódios: série esquecida da Netflix é ideal para sua maratona

A rotina da semana pode deixar pouco espaço para descobrir uma série nova, mas uma folga também pode ser a oportunidade perfeita para finalmente dar play em uma produção que passou despercebida.

Com apenas sete episódios, As 7 Vidas de Léa é uma opção da Netflix para quem procura suspense, mistério e uma história divertida sem precisar reservar vários dias para acompanhar a trama.

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Lançada em 2022, a série acabou não recebendo tanta atenção diante das novidades que chegaram ao catálogo desde então. Ainda assim, conquistou 88% de aprovação do público no Rotten Tomatoes e reúne uma história que combina investigação, viagem no tempo e uma premissa capaz de mudar completamente a perspectiva da protagonista.

Um cadáver muda tudo

A vida de Léa (Raïka Hazanavicius) sofre uma transformação inesperada depois que ela encontra o corpo de Ismael, um jovem que morreu três décadas antes.

O acontecimento faz com que a protagonista seja transportada para 1991. A viagem no tempo, porém, não funciona exatamente como poderia imaginar: a cada novo dia, Léa acorda no corpo de uma pessoa diferente daquela época.

O estranho fenômeno passa a ser também sua principal ferramenta para descobrir o que aconteceu com Ismael. Conforme assume diferentes identidades, ela consegue observar acontecimentos do passado por perspectivas distintas e reunir pistas sobre a morte do jovem.

A investigação deixa de ser apenas uma busca por respostas e se transforma também em uma jornada de descoberta sobre sua própria família e sobre as pessoas que fizeram parte da vida de seus pais.

Léa precisa entender o passado

A série começa quando Léa, uma jovem prestes a completar 18 anos, encontra um cadáver depois de sair de uma festa. Ao descobrir que se trata de Ismael, ela acaba envolvida em uma história que aconteceu quando seus pais ainda eram jovens.

Em 1991, Ismael mantém uma relação próxima com Karine e Stéphane, futuros pais de Léa. Os três compartilham uma paixão pela música, enquanto a protagonista tenta compreender quem era o jovem e por que sua morte permaneceu sem solução.

A cada nova viagem, Léa passa a conhecer melhor as pessoas envolvidas. O que inicialmente parece uma investigação sobre um assassinato ganha contornos mais pessoais conforme ela entende as escolhas, os conflitos e as dores daqueles que viveram três décadas antes.

Viagem no tempo ganha outra função

Apesar de apresentar uma premissa fantástica, a série não trata a viagem no tempo apenas como um recurso para criar situações sobrenaturais.

A troca de corpos permite que Léa experimente diferentes realidades e enxergue acontecimentos sob perspectivas que jamais teria em sua própria época. Essa estrutura também contribui para o desenvolvimento da personagem, que passa a compreender melhor sua família e a própria existência.

O mistério envolvendo Ismael permanece como fio condutor, mas a produção gradualmente desloca parte de sua atenção para temas como identidade, propósito, preconceito racial, gênero, sexualidade e as mudanças sociais ocorridas entre 1991 e o presente.

Nostalgia dos anos 1990

A ambientação em 1991 é outro elemento importante da produção. A série explora as diferenças entre o mundo que Léa conhece e aquele encontrado durante suas viagens ao passado.

Roupas, tecnologia e hábitos ajudam a criar o contraste entre as duas épocas. A transformação cultural também aparece na maneira como questões sociais são apresentadas ao longo da história.

A trilha sonora reforça ainda mais a ambientação. Com músicas pop, alternativas, eletrônicas, punk, indie e rock, a produção recupera o espírito musical do início dos anos 1990, período anterior à popularização de trabalhos que marcariam aquela década.

Sete episódios para uma maratona

Com sete episódios de aproximadamente 45 minutos cada, a temporada pode ser concluída em pouco mais de seis horas.

O formato torna a série uma opção especialmente interessante para um dia de folga, quando há mais tempo para descansar no sofá e acompanhar uma história de uma só vez. Também é possível dividir os episódios ao longo da semana sem precisar acompanhar uma produção extensa.

Alguns capítulos funcionam principalmente para estabelecer as regras da viagem temporal, mas a dinâmica de Léa acordar em corpos diferentes permite que a narrativa apresente novos pontos de vista e avance na investigação.

A produção também utiliza bom humor para equilibrar os momentos mais dramáticos, enquanto a trilha sonora e os elementos visuais ajudam a marcar a diferença entre passado e presente.

Uma série que surpreende conforme avança

A primeira impressão pode não entregar toda a dimensão da história. A produção começa estabelecendo sua premissa de viagem no tempo e investigação, mas amplia gradualmente os conflitos e as relações entre os personagens.

O mistério sobre Ismael continua importante, mas a protagonista também passa a ser desvendada pelo público à medida que conhece melhor as pessoas ligadas ao passado.

A narrativa mantém um caminho relativamente convencional dentro do gênero, mas consegue utilizar a troca de corpos para apresentar diferentes perspectivas. O resultado é uma história que combina suspense e investigação com momentos de humor e uma carga emocional crescente.

Vale a pena?

Sim. Para quem gosta de suspense, mistério e tramas divertidas, As 7 Vidas de Léa merece ser revisitada, principalmente por quem deixou a série passar despercebida em meio às novidades da Netflix.

Lançada em 2022, a produção acabou ficando menos lembrada com o passar do tempo, mas continua sendo uma alternativa interessante para aproveitar uma folga ou encaixar uma maratona durante a semana.

A combinação de investigação, viagem no tempo, humor, nostalgia e descobertas sobre o passado faz da série uma opção acima da média para quem procura algo envolvente sem assumir um compromisso longo com a plataforma.