Jeremy Renner pode voltar como Gavião Arqueiro em novo Vingadores

Nos adicione às suas fontes preferidas

Siga o A TARDE no Google

Jeremy Renner pode voltar ao papel de Gavião Arqueiro no MCU. O ator teria uma participação em Vingadores: Guerras Secretas, segundo o insider Daniel RPK, após dar uma pista sobre seu possível retorno ao universo da Marvel.

Na última quinta-feira, 27 de agosto, Renner publicou no Instagram uma foto do traje do Gavião Arqueiro. A publicação levantou especulações sobre a volta do personagem ao MCU.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

De acordo com Daniel RPK, a aparição do ator não acontecerá em Vingadores: Doutor Destino nem em uma 2ª temporada da série Gavião Arqueiro, do Disney+.



A possível participação seria justamente em Vingadores: Guerras Secretas, sexto longa-metragem da equipe.

Guerras Secretas pode reunir mais personagens

A possível volta de Renner também se encaixa no planejamento especulado para o próximo filme dos Vingadores.

Vingadores: Guerras Secretas deve reunir um número ainda maior de personagens do que o filme anterior, dando destaque principalmente àqueles com pouca participação ou ausentes do projeto antecedente.

Nesse cenário, o retorno do Gavião Arqueiro poderia colocar novamente Jeremy Renner entre os personagens reunidos pela equipe.

Rumor ainda não foi confirmado

Por enquanto, a informação deve ser tratada como um rumor. Não há confirmação oficial sobre a participação de Jeremy Renner em Vingadores: Guerras Secretas.

Vingadores: Doutor Destino chegará aos cinemas do Brasil em 17 de dezembro, enquanto Vingadores: Guerras Secretas está agendado para o dia 16 de dezembro de 2027.