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Série viciante do Prime Video vai salvar sua maratona com 6 episódios

Produção de suspense de Harlan Coben acabou esquecida após a chegada de novas séries ao catálogo

Beatriz Santos
Por
Essa série curta de mistério do Prime Video é ideal para sua maratona
Essa série curta de mistério do Prime Video é ideal para sua maratona - Foto: Divulgação

Terça-feira chegou e, depois de um dia cheio, nada melhor do que aproveitar algumas horas de descanso com uma série capaz de prender a atenção. Entre as opções do Prime Video, Harlan Coben: Lázaro pode ser uma escolha para quem procura suspense, mistério e reviravoltas em uma produção curta, com apenas seis episódios.

Lançada em 2025, a série chamou atenção quando chegou ao streaming, mas acabou perdendo espaço alguns meses depois, diante das novidades que foram ocupando o catálogo.

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Criada por Harlan Coben e Danny Brocklehurst, a produção acompanha um psicólogo forense que retorna à cidade natal após a morte do pai e acaba mergulhando em uma investigação que envolve memórias, mortes não solucionadas e acontecimentos do passado.

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Para quem quer fugir do tédio depois do trabalho ou aproveitar uma folga para assistir a algo diferente, a produção tem uma vantagem importante: a história é concluída em apenas uma temporada. O formato enxuto também combina com quem prefere uma maratona de suspense sem precisar acompanhar dezenas de episódios.

Um mistério começa com a morte do pai

Joel Lazarus, interpretado por Sam Claflin, é um psicólogo forense que volta para a casa da família depois de descobrir que seu pai, o doutor Jonathan Lazarus, vivido por Bill Nighy, morreu.

O retorno, porém, rapidamente deixa de ser apenas uma experiência de luto. Joel começa a perceber que existem circunstâncias suspeitas envolvendo a morte do pai e passa a investigar acontecimentos que parecem conectados a outros casos do passado.

Ao mesmo tempo, ele começa a ter visões de pessoas que sabe estarem mortas. A partir daí, a série mantém uma dúvida constante sobre o que está acontecendo: algumas situações podem estar ligadas ao sobrenatural, enquanto outras podem ser resultado das próprias memórias e percepções do protagonista.

Cena de Lázaro
Cena de Lázaro - Foto: Divulgação

Passado e presente começam a se misturar

A investigação também leva Joel de volta a uma tragédia familiar ocorrida 25 anos antes: a morte de sua irmã gêmea, Jenna, interpretada por Alexandra Roach.

O caso nunca foi completamente superado pela família e volta a ganhar importância quando Joel tenta entender a relação entre a morte do pai e uma série de acontecimentos aparentemente desconectados.

A situação se torna ainda mais estranha quando o protagonista começa a enxergar pessoas mortas ao mesmo tempo em que investiga três antigos pacientes — Cassandra, Harry e Imogen — cujas mortes permanecem sem solução.

As diferentes linhas temporais fazem com que o espectador precise prestar atenção aos detalhes. Memórias, visões e acontecimentos do presente são apresentados de maneira fragmentada, enquanto a trama tenta estabelecer uma conexão entre os casos.

Harlan Coben aposta em um suspense diferente

Conhecido por histórias de mistério marcadas por desaparecimentos, segredos familiares e grandes revelações, Harlan Coben já teve diversos livros adaptados para o streaming, principalmente pela Netflix.

Entre essas produções estão Não Fale com Estranhos e A Grande Ilusão. Em Lázaro, porém, o escritor trabalha pela primeira vez com um roteiro original para televisão, ao lado de Danny Brocklehurst.

O resultado combina investigação policial, drama familiar e elementos sobrenaturais. A série evita explicar imediatamente se aquilo que Joel presencia corresponde à realidade, a uma manifestação do trauma ou a alguma outra possibilidade.

Sam Claflin sustenta a história

A atuação de Sam Claflin é um dos pontos de maior destaque da produção. O ator interpreta Joel como alguém devastado pelo luto, mas que tenta compreender o próprio sofrimento utilizando a lógica de sua profissão.

A contenção do personagem contribui para criar a tensão. Em vez de depender apenas de grandes explosões emocionais, a série utiliza silêncios, gestos e momentos de instabilidade para mostrar o impacto das perdas sobre Joel.

Bill Nighy também chama atenção mesmo aparecendo menos. Seu personagem continua presente na narrativa mesmo depois da morte, funcionando como uma figura que influencia diretamente a investigação do protagonista.

O elenco ainda conta com David Fynn, Karla Crome, Eloise Little, Ewan Horrocks e Alexandra Roach, entre outros.

Uma atmosfera sombria para acompanhar o mistério

A ambientação em Manchester reforça o tom melancólico da produção. O espaço onde o pai de Joel trabalhava ganha importância na narrativa, especialmente por sua arquitetura brutalista e pelo modo como a série utiliza o local para aproximar realidade, memória e imaginação.

A fotografia também trabalha com diferentes temperaturas visuais para separar passado e presente. Sons, cores e aparições ajudam a construir uma atmosfera de desconforto que acompanha a investigação.

Apesar disso, a produção não é completamente livre de problemas. Algumas subtramas têm desenvolvimento limitado e determinadas escolhas podem parecer excessivas. A própria estrutura fragmentada exige atenção constante para acompanhar as diferentes linhas narrativas.

Seis episódios para uma história fechada

A duração reduzida é um dos fatores que tornam Lázaro uma alternativa interessante para quem procura uma série para assistir durante a semana. Com apenas seis episódios, a história consegue desenvolver o mistério sem se estender por temporadas longas.

A narrativa mistura trauma, luto, memória e investigação criminal enquanto Joel tenta descobrir o que realmente aconteceu com o pai e com a irmã. O suspense também deixa espaço para dúvidas sobre a própria percepção do protagonista.

É justamente essa combinação que diferencia a produção de um thriller policial convencional: mais do que descobrir quem está por trás dos crimes, a série também acompanha o efeito que essas perdas têm sobre Joel.

Vale a pena?

Sim, principalmente para quem gosta de suspense psicológico, mistérios familiares e histórias com reviravoltas. Harlan Coben: Lázaro pode não ter permanecido entre as produções mais comentadas do Prime Video depois de seu lançamento, mas merece ser revisitada por quem deixou a série passar.

A trama tem seus deslizes, especialmente em algumas subtramas e escolhas narrativas, mas a atuação de Sam Claflin, a atmosfera sombria e a estrutura de apenas seis episódios ajudam a sustentar a experiência.

Para quem quer aproveitar algumas horas de descanso nesta terça-feira, a série pode ser uma opção para começar depois do trabalho e avançar em uma história de suspense que mistura investigação, trauma familiar e acontecimentos difíceis de explicar.

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