Só 6 episódios: série de suspense da Netflix tem reviravolta chocante

Com a segunda-feira trazendo de volta a correria da rotina, encontrar uma série que possa ser terminada em poucas horas pode ser uma boa maneira de aproveitar o tempo livre.

Por Trás de Seus Olhos, disponível na Netflix, reúne apenas seis episódios, com duração média de 50 minutos, e transforma uma história inicialmente centrada em relacionamentos e traições em um suspense psicológico com elementos sobrenaturais e uma grande virada no final.

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Lançada em 2021, a produção fez sucesso quando chegou ao catálogo, mas acabou ficando menos lembrada em meio às novidades que passaram a ocupar espaço na plataforma ao longo dos anos.

Ainda assim, a minissérie pode ser uma opção para quem procura uma trama fechada, especialmente para começar durante um intervalo da semana e terminar no mesmo dia ou ao longo dos próximos dias.



Com aproximadamente cinco horas de duração no total, a história permite uma maratona sem exigir um compromisso de vários dias.

Para quem está procurando algo para assistir no sofá, fugir do tédio e aproveitar algumas horas de folga, a produção aposta justamente em um mistério que vai ficando cada vez mais difícil de prever.

Uma história que começa como suspense de relacionamento

A trama acompanha Louise, interpretada por Simona Brown, uma mãe solteira que tenta conciliar a criação do filho com uma rotina na qual sente falta de novas experiências.

A vida dela muda depois que conhece David, personagem de Tom Bateman. O que inicialmente parece apenas um encontro casual ganha outra dimensão quando Louise descobre que ele é casado e, além disso, seu novo chefe no consultório de psiquiatria onde trabalha.

A situação se torna ainda mais complicada quando Louise conhece Adele, interpretada por Eve Hewson, a esposa de David. Em vez de uma simples rivalidade, as duas desenvolvem uma amizade inesperada, colocando Louise cada vez mais perto dos segredos do casal.

Os mistérios começam a sair do lugar

Nos primeiros episódios, a produção pode parecer um suspense doméstico relativamente familiar. O relacionamento entre Louise e David, o casamento aparentemente perfeito de David e Adele e as desconfianças que surgem ao longo da história formam o centro do mistério.

Conforme Louise passa a se envolver com os dois, porém, a narrativa começa a apresentar situações cada vez mais estranhas. O que parecia ser apenas uma história sobre infidelidade, paixão e manipulação ganha novos elementos e passa a explorar questões de identidade, controle e percepção.

É nesse ponto que a minissérie começa a se afastar de um thriller convencional. O sobrenatural passa a ter um papel importante na trama, enquanto Louise tenta compreender o que realmente está acontecendo com David e Adele.

Reviravolta muda o que veio antes

Um dos principais motivos para a série continuar sendo lembrada é a maneira como guarda sua maior revelação para o final.

Durante os cinco primeiros episódios, o espectador acompanha os acontecimentos como se estivesse diante de um suspense sobre os segredos de um casal. As perguntas se acumulam e diferentes possibilidades são apresentadas, mas a resposta definitiva fica reservada para o sexto capítulo.

Quando a grande revelação finalmente acontece, acontecimentos anteriores passam a poder ser interpretados de outra maneira. A mudança de perspectiva é justamente o elemento que transforma a minissérie em uma experiência mais estranha do que sua premissa inicial sugere.

Além do mistério, a produção aborda temas como vigilância, privacidade, manipulação e identidade. Quanto mais Louise tenta descobrir o que David e Adele escondem, menos evidente fica quem realmente controla a situação.

Uma maratona curta para a semana

Com seis episódios, a minissérie pode ser encaixada facilmente em um dia de folga ou dividida ao longo da semana. É uma opção para quem quer uma história de suspense com conclusão definida, sem precisar se comprometer com uma produção extensa.

Apesar de ter chegado ao catálogo em 2021 e conquistado atenção na época, a produção acabou ficando menos lembrada diante das sucessivas novidades da Netflix.

Atualmente, soma 63% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes, mas continua sendo uma alternativa para quem gosta de tramas que guardam uma revelação importante até os momentos finais.

Vale a pena?

Sim, especialmente para quem gosta de suspense psicológico, reviravoltas e histórias curtas baseadas em fatos reais.

Apesar de ter sido lançada em 2021 e ter perdido espaço entre as novidades que chegaram ao catálogo desde então, Por Trás de Seus Olhos ainda funciona para quem procura uma trama rápida e com uma conclusão capaz de mudar a percepção sobre o que aconteceu anteriormente.

A produção pode ser uma boa escolha para revisitar ao longo desta semana, principalmente para quem quer fugir do tédio com uma história fechada e descobrir até onde vai o mistério envolvendo Louise, David e Adele.