Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CINEINSITE

CINEMA NACIONAL

Cinebiografia sobre trajetória de Belchior chega aos cinemas em 2026

Longa acompanha período em que artista abandona a vida que construiu e parte pela América Latina

Beatriz Santos
Por
Belchior e Edna em nova cinebiografia
Belchior e Edna em nova cinebiografia - Foto: Divulgação

A trajetória de Belchior vai chegar aos cinemas em uma cinebiografia que escolhe justamente o período mais misterioso da vida do cantor e compositor cearense.

Viver é Melhor que Sonhar, dirigido por Eduardo Albergaria, acompanha os anos em que Antonio Carlos Belchior (1946–2017) deixa para trás o patrimônio e a identidade construídos durante décadas e parte para a estrada ao lado de Edna, seu novo amor.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Com cenas filmadas no Brasil e no Uruguai, o longa tem formato de road movie e será lançado nos cinemas em 3 de dezembro. A produção é da Urca Filmes, com coprodução da H2O Produções e distribuição da H2O Films.

Leia Também:

MUITO SUSPENSE!

Novo filme da Netflix vai acabar com o tédio nesta segunda (31/08)
Novo filme da Netflix vai acabar com o tédio nesta segunda (31/08) imagem

FILMAÇO

Um dos melhores filmes de ficção científica das últimas décadas chega na Netflix
Um dos melhores filmes de ficção científica das últimas décadas chega na Netflix imagem

NÃO TEM FILME

Saiba por que GTA nunca teve uma adaptação para o cinema ou TV
Saiba por que GTA nunca teve uma adaptação para o cinema ou TV imagem

Filme parte de um período pouco conhecido

Em vez de recontar desde o início a ascensão do artista, o roteiro começa depois de Belchior já ter alcançado reconhecimento nacional. O filme acompanha a ruptura com a vida que ele havia construído e a decisão de seguir por estradas e diferentes cidades ao lado de Edna.

“A trajetória de Belchior poderia render uma cinebiografia clássica: um rapaz abandona a medicina, sai do Ceará, atravessa o país, tem sua música gravada por Elis Regina e se torna um dos grandes nomes da música brasileira. Mas o filme que eu queria fazer começava depois disso: o que acontece quando aquilo que você buscou a vida inteira começa também a aprisioná-lo?”, explica Albergaria.

A história passa por diferentes pontos da América Latina e mostra o casal enfrentando situações como bloqueio de contas e o surgimento de mandados.

Em meio à necessidade de permanecer em movimento, os dois encontram apoio de fãs que os reconhecem e, em alguns momentos, oferecem abrigo e ajuda.

Luiz Carlos Vasconcelos interpreta Belchior

O papel de Belchior fica com Luiz Carlos Vasconcelos, enquanto Isabela Garcia interpreta Edna. O elenco também conta com Karine Teles, Augusto Madeira, Lucas Penteado, Nabiyah Be, Márcio Vito, Marina Provenzzano, Lolla Belli e o argentino Luciano Cáceres.

O longa chega às salas de cinema em um período marcado por duas datas relacionadas à obra do cantor. Em 2026, Belchior completaria 80 anos, enquanto o álbum Alucinação, lançado em 1976, completa cinco décadas.

Pesquisa levou dez anos

A origem do projeto remonta a uma década atrás, após a publicação da reportagem “A Divina Tragédia de Belchior”, de Marcelo Bortoloti. A investigação cinematográfica também tomou como referência o livro Belchior: Apenas um rapaz latino-americano, de Jotabê Medeiros.

A partir dessas pesquisas, Eduardo Albergaria, o produtor Leonardo Edde e o roteirista Daniel Dias começaram a investigar os últimos anos da vida do artista.

O trabalho incluiu 78 entrevistas, realizadas no Ceará, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Uruguai, além de livros, documentos, imagens e arquivos particulares de pessoas que conviveram com Belchior ou tiveram contato com o casal durante o período.

O livro Viver é Melhor que Sonhar: Os Últimos Caminhos de Belchior, de Chris Fuscaldo e Marcelo Bortoloti, também integrou o processo de pesquisa e desenvolvimento do filme.

Longa tenta encontrar sentido no desaparecimento

A investigação levou a equipe a reconstruir os caminhos percorridos pelo cantor a partir do momento em que ele coloca em dúvida a própria identidade construída ao longo da carreira.

“Durante muito tempo, quanto mais pesquisávamos sobre a vida de Belchior, mais perguntas apareciam. O filme nos ofereceu uma resposta possível. De repente, uma aventura que parecia não levar a lugar nenhum passou a ter um sentido. E é essa revelação que o filme guarda para o espectador. Uma inesperada resposta ao mistério que mobilizou o Brasil e que certamente interessa aos fãs tomar conhecimento”, afirma Albergaria.

Enredo da nova aposta do cinema nacional

Viver é Melhor que Sonhar acompanha os dez anos em que Belchior desapareceu dos holofotes. Na fase final da vida, o cantor deixa o patrimônio e a identidade que havia construído para viajar com Edna.

O que começa como uma tentativa de liberdade se transforma em uma fuga pela América Latina. Com contas bloqueadas e mandados surgindo pelo caminho, permanecer em movimento passa a ser uma necessidade.

Perseguidos e atravessando cidades e fronteiras, Belchior e Edna sobrevivem com o auxílio de fãs que encontram durante a viagem. A história segue até o momento em que o cantor revela, antes do fim, que aquela jornada aparentemente sem sentido tinha uma razão.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

cinema filmes

Relacionadas

Mais lidas