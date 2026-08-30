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FILMAÇO

Um dos melhores filmes de ficção científica das últimas décadas chega na Netflix

Longa foi lançado em 2005 e é protagonizado por Tom Cruise

Edvaldo Sales
Por
Longa foi lançado em 2005 e é protagonizado por Tom Cruise
Longa foi lançado em 2005 e é protagonizado por Tom Cruise - Foto: Divulgação

Guerra dos Mundos’, um dos filmes de invasão alienígena mais aclamados desde o seu lançamento em 2005, chegou na Netflix no sábado, 29.

Baseado no livro homônimo de H.G. Wells, o longa é dirigido por Steven Spielberg, mesmo diretor de ‘Dia D’, ‘Contatos Imediatos do Terceiro Grau’ e ‘E.T. O Extraterrestre’, e protagonizado pelo ator Tom Cruise (‘Missão: Impossível’).

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O filme foi uma das duas parcerias entre Spielberg e Cruise, e a mais lucrativa: rendeu US$ 603 milhões (R$ 3,13 bilhões), contra os US$ 358 milhões (R$ 1,86 bilhão) de ‘Minority Report - A Nova Lei’, de 2002.

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Qual a história de Guerra dos Mundos?

Na trama, Ray Ferrier, interpretado por Cruise, é um homem divorciado que trabalha nas docas. Ele não se sente à vontade no papel de pai, mas precisa cuidar de seus filhos, Robbie (Justin Chatwin) e Rachel (Dakota Fanning), quando eles lhe fazem uma de suas raras visitas.

Pouco tempo após eles chegarem, Ray presencia um evento que mudará para sempre sua vida: o surgimento de uma gigantesca máquina de guerra, que emerge do chão e incinera tudo o que encontra.

Trata-se do primeiro golpe de um devastador ataque alienígena à Terra, que faz com que Ray pegue seus filhos e tente protegê-los, levando-os o mais longe possível das armas dos invasores.

Assista ao trailer de Guerra dos Mundos:

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