Para ver hoje: filme de terror aclamado já tem prazo para sair da Netflix

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Um dos filmes de terror mais elogiados dos últimos anos está prestes a sair do catálogo da Netflix. Lançado em 2020, ‘O Homem Invisível’ ficará disponível na plataforma somente até 19 de setembro.

O público ainda tem a oportunidade para conferir uma produção que transformou um monstro clássico do cinema em uma experiência moderna e perturbadora.

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Dirigido por Leigh Whannell (‘Lobisomem’) e estrelado por Elisabeth Moss (‘O Conto da Aia’), o longa registra 91% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes, com base em 422 avaliações, além de 88% do público, considerando mais de 10 mil avaliações verificadas.

Qual a história de O Homem Invisível?

Inspirado no romance de H. G. Welles, o filme acompanha Cecilia Kass, interpretada por Moss, uma mulher que consegue escapar de um relacionamento abusivo e controlador com um rico gênio da tecnologia.

Quando seu ex aparentemente tira a própria vida, acontecimentos inexplicáveis começam a atormentá-la. A protagonista passa a acreditar que está sendo perseguida por uma presença que ninguém consegue enxergar.

Assista ao trailer de O Homem Invisível: