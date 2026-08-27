Minissérie de 2026 se torna uma das mais vistas da história da Netflix

Uma minissérie de suspense lançada pela Netflix em 2026 acaba de conquistar um espaço entre as produções em língua inglesa mais vistas de todos os tempos na plataforma.

Eu Vou Te Encontrar, adaptação de uma obra de Harlan Coben, chegou ao sétimo lugar do ranking histórico após continuar acumulando milhões de visualizações desde a estreia.

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A série alcançou 115,4 milhões de visualizações e 632,8 milhões de horas assistidas. Com o resultado, a produção ultrapassou todas as quatro temporadas de Bridgerton e entrou em uma disputa direta com alguns dos maiores sucessos da história do streaming.



O avanço aconteceu após a minissérie já ter alcançado o TOP 10 histórico em 28 de julho, quando superou a marca de 100 milhões de visualizações com apenas 39 dias no catálogo. Agora, a produção ainda tem tempo para continuar crescendo no ranking.

Série ainda pode subir posições

De acordo com a metodologia adotada pela Netflix, o ranking considera os resultados obtidos durante os primeiros 91 dias após o lançamento de cada produção. Como Eu Vou Te Encontrar estreou mundialmente em 18 de junho de 2026, os números continuam sendo contabilizados até 17 de setembro.

Com mais de três semanas restantes dentro dessa janela, a minissérie está a apenas 200 mil visualizações de ultrapassar Dahmer: Um Canibal Americano, atualmente na sexta posição. A produção também ameaça a segunda temporada de Wandinha, que ocupa o quinto lugar.

O título também liderou o ranking global durante cinco semanas, um feito que nenhum outro lançamento em língua inglesa havia alcançado desde setembro do ano passado.

Sucesso também impulsionou o livro

O desempenho da adaptação ultrapassou a própria Netflix e também teve impacto no mercado editorial. De acordo com dados da Grand Central Publishing divulgados pelo The Hollywood Reporter, as vendas do livro nos Estados Unidos durante junho e julho foram seis vezes maiores do que antes do lançamento da minissérie.

Veja o TOP 10 de séries em inglês mais vistas da Netflix

O ranking histórico atualizado reúne algumas das maiores produções já lançadas pela plataforma:

Wandinha – 1ª temporada – 252,1 milhões de visualizações

Adolescência – minissérie – 142,6 milhões de visualizações

Stranger Things – 4ª temporada – 140,7 milhões de visualizações

Stranger Things – 5ª temporada – 133,8 milhões de visualizações

Wandinha – 2ª temporada – 119,3 milhões de visualizações

Dahmer: Um Canibal Americano – 115,6 milhões de visualizações

Eu Vou Te Encontrar – minissérie – 115,4 milhões de visualizações

Bridgerton – 1ª temporada – 113,3 milhões de visualizações

O Gambito da Rainha – minissérie – 112,8 milhões de visualizações

Bridgerton – 3ª temporada – 106 milhões de visualizações

Sobre o que é a minissérie?

Eu Vou Te Encontrar acompanha David Burroughs, um homem condenado à prisão perpétua pelo assassinato do próprio filho. Ele afirma ser inocente, mas tudo muda quando recebe provas de que a criança pode estar viva.

Para descobrir o que realmente aconteceu e tentar reencontrar o filho, David precisa arquitetar uma fuga da prisão. A produção é baseada em um livro de Harlan Coben e tem Sam Worthington, conhecido por Avatar, como protagonista.

O elenco também conta com Britt Lower, de Ruptura, no papel de uma jornalista investigativa, além de Milo Ventimiglia, Logan Browning, Chi McBride e Jonathan Tucker.

Com uma história de mistério, investigação e uma busca por respostas que pode mudar tudo, a minissérie se tornou uma das maiores apostas recentes da Netflix e continua avançando entre os títulos mais assistidos da plataforma.